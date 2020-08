Le gameplay VR révélé dans la nouvelle bande-annonce de The Walking Dead Onslaught!

Survios Inc. et AMC ont lancé une nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu d’action en réalité virtuelle L’assaut des morts-vivants qui donne aux joueurs un regard plus profond sur le monde à la première personne des combats de zombies à voir dans le prochain titre! La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

The Walking Dead Onslaught se déroule peu de temps après la guerre du Sauveur dans une Alexandrie dévastée par les combats et luttant pour ses idéaux. Les joueurs entreront dans la peau de Daryl Dixon pour un mode campagne intense alors qu’il raconte une rencontre fatidique avec un mystérieux inconnu. Le mode Scavenger infiniment rejouable du jeu permet aux joueurs de se lancer dans des courses d’approvisionnement en tant que Rick, Daryl, Michonne et Carol, où ils rencontreront des hordes écrasantes de marcheurs et collecteront des ressources pour reconstruire leur communauté, améliorer et modifier les armes emblématiques du spectacle et débloquer nouvelles quêtes.

Survios a également annoncé les éditions Deluxe et Survivor pour L’assaut des morts-vivants, ainsi que des bonus de précommande comprenant:

L’édition numérique de luxe comprend: Pack d’armes emblématiques du spectacle: Lucille, la masse de Rick, la machette rouge et le marteau de Tyreese, le kit de démarrage d’artisanat d’Alexandrie, L’assaut des morts-vivants Mini-bande son et livre d’art. De plus, les achats via le PlayStation Store recevront également un pack spécial de thème et d’avatar PS4.Bonus de précommande numérique: Skins exclusifs des personnages Sheriff Rick et Hunter Daryl, skins d’arme Gold Katana et Gold Knuckle Knife, et une réduction de pré-achat sur les plateformes participantes.Éditions de détail: Retail Exclusive Deluxe Editions et une édition limitée Survivor Edition sont disponibles chez Retail. L’édition Survivor comprendra tout le contenu du jeu et de l’édition Deluxe, un SteelBook exclusif et 2 des 5 cartes postales à collectionner. Visitez votre revendeur local pour plus de détails et la disponibilité.

L’assaut des morts-vivants devrait sortir sur PlayStation VR, Oculus Rift et Steam VR le 29 septembre, avec des sorties physiques pour PlayStation VR qui arriveront sur les tablettes le 2 octobre en Europe et le 13 octobre en Amérique du Nord.

