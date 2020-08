On a tendance à penser que le moment décisif pour les migrants est celui de leur arrivée à la frontière du Mexique et des États-Unis, qui sert de gardienne de deux réalités. S’ils parviennent à «traverser», nous pensons qu’ils sont pratiquement en sécurité, et encore mieux s’ils le font avec toute leur famille. S’ils restent en arrière, les choses deviennent difficiles.

Cependant, chaque situation est décisive: du moment où ils quittent leurs maisons, jusqu’à la traversée d’un pays plein de dangers qui ne leur garantit pas la sécurité, moins un avenir plein d’espoir.

C’est dans la première étape. Au moment où ils atteignent la frontière et parviennent à passer de l’autre côté, un enfer plein de discrimination et de violations des droits de l’homme continue qui ne se termine pas toujours bien.

Le gardien de la mémoire

Lorsqu’ils arrivent de «l’autre côté», ils trouvent un environnement hostile plein de racisme qui rejette leur arrivée, oubliant le côté humain. Et c’est ce que le documentaire vise à dépeindre Le gardien de la mémoire de Marcela Arteaga, qui a participé à la sélection officielle du documentaire mexicain au Festival international du film de Morelia 2019, étant le gagnant.

Désormais, ce même long métrage est en charge de ouvrir la huitième édition du Festival international du film documentaire DOQUMENTA, qui démarre ce jeudi 13 août.

The Guardian of Memory est un documentaire qui décrit différentes parties du processus qu’un migrant doit traverser à son arrivée aux États-Unis. C’est là que nous rencontrons Carlos Spector, un avocat spécialisé en immigration basé au Texas qui se consacre à la recherche / lutte pour l’asile politique pour les Mexicains qui souhaitent entrer aux États-Unis, et pas nécessairement pour l’idée d’une «vie meilleure», mais pour sauver leur vie dans la vague de violence que connaît le pays, notamment en raison de la présence de cartels de la drogue.

Le phénomène de la migration

Au Mexique, nous ne savons pas combien il y a de disparus, mais il y en a environ plus de 40 000. C’est-à-dire 40 000 familles qui sont dans l’incertitude non seulement de savoir où se trouvent leurs proches, mais de leur propre sécurité dans une lutte quotidienne pour obtenir justice. C’est ainsi qu’une petite partie de l’énorme phénomène de la migration est définie: ceux qui ne veulent pas quitter leur foyer, ou quitter leur culture, mais sont contraints par le simple fait de vivre.

Le gardien de la mémoire, dans un récit contemplatif, nous montre l’histoire de différentes familles qui cherchent à survivre en exil avec un seul objectif: ne pas oublier. Marcela Arteaga a travaillé avec une grande équipe de production qui comprend Axel Pedraza en photographie, qui marque le rythme et la nostalgie d’une histoire impossible de ne pas se sentir personnelle, de ne pas ressentir la nôtre.

Memory Keeper est disponible dans le cadre des activités DOQUMENTA sur une chaîne spéciale sur FilminLatino. Voici la bande-annonce de ce documentaire: