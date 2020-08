Grey’s Anatomy est un incontournable de la télévision américaine du XXIe siècle à ce stade. Il a été créé en 2005 et se prépare maintenant pour sa 17e saison sur ABC. L’émission est centrée sur le drame qui se déroule dans la vie quotidienne des chirurgiens traitants, de leurs internes et des résidents qui travaillent tous à l’hôpital Grey Sloan Memorial.

Le nom du spectacle est un jeu de mots qui fait allusion au livre de référence médical Gray’s Anatomy ainsi qu’au nom du personnage central: Meredith Gray.

L’émission a été l’un des premiers grands succès de Shonda Rhimes, qui nous a ensuite présenté des émissions comme Scandal et How To Get Away With Murder. Rhimes a également eu un grand succès avec un spin-off de Grey’s Anatomy intitulé Private Practice. Grey’s Anatomy a également augmenté le profil hollywoodien d’acteurs comme Sandra Oh, Patrick Dempsey, Ellen Pompeo et Katherine Heigl.

Grey Sloan Memorial est essentiellement un personnage de la série

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | Gilles Mingasson / ABC via .

Étant donné qu’une grande partie de ce qui se passe sur Grey’s Anatomy se déroule à l’hôpital, le décor est devenu une partie spéciale de la série, presque au point où il est comme un personnage en soi. Dans la série, il est décrit comme un hôpital universitaire et un centre de traumatologie à Seattle. Alors qu’il s’appelait auparavant Seattle Grace Mercy West Hospital, vers 2013, il a reçu un nouveau nom en conjonction avec certains développements de la série. Depuis, il est connu sous le nom de Grey Sloan Memorial.

Dans la série, les personnages Meredith Gray et Jackson Avery font partie du conseil d’administration de l’hôpital. Considérant que Meredith Gray commençait tout juste en tant que résidente dans la saison 1, cela témoigne de l’évolution de la série et de ses personnages au fil du temps.

Les fans se demandent toujours si Grey Sloan Memorial existe vraiment

EN RELATION: Patrick Dempsey pourrait laisser agir pour une autre carrière de McDreamy

Malheureusement, le Grey Sloan Memorial n’est pas un véritable hôpital. Beaucoup de scènes sont tournées sur un plateau et l’hôpital au centre de la série est totalement constitué. Cependant, ils utilisent un véritable hôpital pour filmer certaines scènes. Alors quel hôpital et est-ce aussi à Seattle?

En fait, c’est à Los Angeles. Comme le rapporte le Los Angeles Magazine, l’entrée du Grey Sloan Memorial est en fait le centre de soins ambulatoires Sepulveda de la Veterans Administration.

Cela donne aux prises de vue extérieures une dose de réalité, mais tout ce qui est nécessaire pour que les scènes médicales sur le plateau semblent réelles, c’est un peu de magie hollywoodienne. C’est parce que la plupart des autres scènes de la série sont tournées sur une scène sonore des Prospect Studios à Los Feliz. Nous supposons que cela signifie que dans la vraie vie, Meredith Grey ne court pas autant autour de Seattle que de traîner sous ces palmiers californiens!

« Grey’s Anatomy » a eu beaucoup de résistance en tant que série

De toute évidence, après 16 saisons jusqu’à présent, il y a eu un nombre incroyable de hauts et de bas, y compris des épisodes que les fans ont parfois appelés un peu tirés par les cheveux. La saison 17 aura cependant une prémisse unique, car il y a des rapports selon lesquels elle est censée intervenir alors que la pandémie de COVID-19 est en cours.

Dans la nouvelle saison, la pandémie durera déjà environ un mois et causera des problèmes aux différents médecins de l’hôpital. Ils devront s’adapter à la nouvelle norme de ce que signifie la pandémie pour chacun, tant sur le plan personnel que professionnel. Il y aura également des scénarios spécifiques de coronavirus intégrés cette saison.

Si vous avez suivi la série, vous noterez que cela signifie que la saison 17 commencera après un peu de temps au lieu de reprendre exactement là où elle s’était arrêtée. Cela leur donnera la chance d’ouvrir de nouvelles possibilités de scénario. Si la bonne marche de la série jusqu’à présent est une indication, nous sommes sûrs que les fans seront à l’écoute, peu importe ce que la saison 17 a en réserve!