Le chanteur Miguel Bosé est totalement d’actualité et pas précisément à cause de son travail. L’artiste défend que le coronavirus est « le grand mensonge des gouvernements » et donc, ces dernières semaines, il n’a pas hésité à montrer ses doutes sur le COVID-19. Ce même il y a quelques jours, il a encouragé ses partisans à assister au rassemblement anti-masque qui a eu lieu le dimanche 16 août sur la Plaza de Colón de Madrid; un comportement qui a été durement critiqué par beaucoup et qui a été analysé dans «Viva la vida» ce dimanche 23 août dans l’après-midi de Telecinco.

Toñi Moreno et Miguel Bosé

Le peu que nous pourrions espérer, c’est que la présentatrice de l’espace Toñi Moreno allait révéler une anecdote dure dans laquelle elle a joué avec lui. Elle a déclaré qu’il y a des années, lorsqu’elle travaillait comme reporter pour l’Andalucía directo de Canal Sur à Malaga, elle devait aller couvrir une conférence de presse mettant en vedette Miguel Bosé lui-même avec Ana Torroja. L’intention du journaliste était en plus de couvrir la présentation de pouvoir poser des questions individuelles aux deux, ce que le représentant du chanteur a accepté et promis.. Le problème? Cela n’a pas été accompli lorsque Moreno est arrivé sur les lieux.

Là, le représentant de Bosé a expliqué que l’artiste ne voulait pas donner d’interviews individuelles, ce qui a indubitablement scandalisé les journalistes présents. « Je lui ai dit que nous étions un peu en colère parce qu’il nous avait promis qu’il allait donner des interviews »Moreno a compté, pour révéler plus tard ce qui s’est passé juste après. « Je n’ai pas pu finir, a-t-il dit, ‘s’il te plaît sors’ et un très grand homme est venu me virer« , a continué à raconter la journaliste. » J’ai dit que j’allais avec mes collègues, mais personne n’est parti là-bas « , a continué à rire la présentatrice, aplanissant la grande camaraderie qui existe dans sa profession et avouant que » j’ai pleuré beaucoup. « Quelques larmes qui avec le temps se sont transformées en nerfs et est-ce que, comme il l’a également dit, « Quand ils m’ont dit son nom, j’étais même nerveux. »

Torito a également été expulsé par Bosé

Mais elle n’a pas été le seul visage de «Viva la vida» à avoir subi le mauvais caractère de la chanteuse. Tandis que Luis Rollán a affirmé que sa relation avec l’artiste a toujours été très bonne, Torito a expliqué il y a des semaines dans son profil Twitter officiel que le chanteur, comme Toñi Moreno, l’avait expulsé d’une conférence de presse. « Il y a quelques années, j’ai passé un moment terrible lorsque Miguel Bosé m’a expulsé d’une conférence de presseAu fil du temps, j’ai appris que la folie est un certain plaisir que seul le fou connaît. Miguelito tu es comme une chèvre. #yousomascarilla », a écrit le contributeur et journaliste, le critiquant directement pour votre attitude face à la pandémie que nous subissons.