n une population perdue dans la province péruvienne d’Ayacucho, la famille Páucar jouit d’un prestige unique. Noé, le père (Amiel Cayo) et Segundo, son fils de 14 ans (Junior Béjar Roca), suscitent l’admiration et l’envie des autres agriculteurs pour l’habileté avec laquelle ils confectionnent leurs retables festifs. La vie quotidienne de cette famille se déroule bien jusqu’au moment où l’ouvrier impeccable qu’est Noah révèle de manière surprenante sa condition de paria sexuel, provoquant l’embarras et l’indignation de ses proches et le lynchage moral de tout le monde.

Retablo (2017), le premier long métrage du réalisateur péruvien Álvaro Delgado-Aparicio, est une exploration très pénétrante et fine de la persistance des préjugés dans un environnement rural soumis à la tyrannie des coutumes et coutumes immobiles. Le cinéaste procède, dans la première partie de ce long métrage, presque entièrement en quechua, à une description détaillée des traditions populaires, parmi lesquelles se distinguent les fêtes locales et l’art avec lequel elles sont recréées, dans des retables colorés à trois niveaux et avec des figurines en plâtre et du pape, quelques personnages et événements marquants de la région. Noah et sa progéniture Segundo sont les portraitistes de cette ville, qui conservent également les archives de la mémoire locale, leurs retablistas préférés. Leur statut d’artisans prospères qui vendent facilement leur travail sur les marchés les place dans une position privilégiée par rapport aux journaliers qui vivent péniblement au quotidien. Cette situation particulière leur confère une plus grande responsabilité dans le traitement, obligatoirement honorable, de leur conduite.

Ainsi, lorsque l’adolescent Segundo découvre accidentellement un déficit très grave dans le comportement sexuel de son père, la stabilité de son monde émotionnel et l’admiration qu’il professe pour son modèle de vie patriarcal, ils s’effondrent complètement.

L’une des séquences les plus remarquables du film se déroule à l’intérieur d’une église. Toute la perplexité morale et la désillusion que le jeune Segundo Páucar éprouve tranquillement depuis le point de rupture de sa relation avec son père, est transmise par l’acteur Junior Béjar avec des gestes précis et éloquents. Le cinéaste abandonne presque complètement le ton documentaire de son premier disque costumbrista, pour se concentrer désormais sur la subjectivité de cet adolescent prisonnier d’un conflit intérieur insoluble. Il n’est pas nécessaire d’abonder d’explications sociologiques sur la prédominance d’une culture machiste dans ce milieu rural. Pour le cinéaste, quelques coups de pinceau suffisent à son histoire: la punition de la communauté pour un voleur de vache fouetté à mort sur une place publique; le siège des étalons rugissants à la jeune et très sensuelle Felitica (Claudia Solís), les loyautés fragiles qui font un adversaire de l’ami de longue date quand sa virilité est remise en question; le rejet homophobe et le déni de l’hospitalité pour les violateurs de la morale publique (Nous n’aidons pas ceux qui sont sales), et enfin l’indicible nostalgie pour les vieux jours de l’intolérance brutale du Sentier lumineux en se référant à Noé, réprobablement mal à l’aise, un Une villageoise s’exclame: En temps de terrorisme, ils l’auraient déjà tué. En très peu de temps, le monde confiant et calme de Segundo est devenu un monde halluciné. Retable enregistre avec sobriété narrative et élégance plastique cette transition très difficile de l’adolescence à l’âge adulte.

Le film du péruvien Delgado-Aparicio est la prolongation thématique d’un court-métrage de lui, The Companion, tourné cinq ans plus tôt, dans lequel une jeune prostituée a tenté, sans succès, d’aider son père à tomber en disgrâce. La manière dont le réalisateur insiste sur le thème d’une interdépendance filiale affective vigoureuse atteint ici un niveau surprenant de maturité et de subtilité. Il n’y a pas de jugements moraux accablants ni de constat d’amertume. Le personnage de la mère, Anatolia Páucar (Magaly Solier), loin d’être un soutien actif de l’homophobie qui lacère son mari, représente et condense la vulnérabilité sociale et le malaise qu’une communauté indigène vit heureusement en marge du racisme de la villes, mais incapable de surmonter le mépris de longue date pour tout ce qui est différent. Dans sa transition vers la maturité, Segundo tire les inévitables conclusions morales. Retable, bande originale et nécessaire, laisse entrevoir les heureux équilibres de cette libération sereine.

Premiere disponible sur la plateforme Netflix.

