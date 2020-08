Les règles antitrust interdisant aux studios de posséder des salles de cinéma ont été balayées vendredi après qu’un juge fédéral a approuvé un effort du ministère de la Justice pour supprimer les décrets de consentement primordial.

Ces lois sont en vigueur depuis l’âge d’or du cinéma. Ils étaient destinés à briser l’emprise que les grands studios tels que Warner Bros., 20th Century Fox et Paramount maintenaient autrefois sur l’entreprise en les empêchant de posséder à la fois les moyens de production et de distribution. Cependant, d’autres studios, comme la Walt Disney Company et Lionsgate, devenus distributeurs après l’entrée en vigueur de la loi, n’étaient pas soumis aux règles.

Cette décision intervient après que le ministère a proposé d’éliminer les règlements l’automne dernier, soulignant qu’ils étaient anachroniques et qu’ils n’avaient pas réussi à prédire les façons complexes dont diverses formes de divertissement sont créées et distribuées.

Vendredi, la juge de district américaine Analisa Torres a conclu que «… que la résiliation des décrets est dans l’intérêt public».

Il est peu probable que la décision change la façon dont les affaires sont menées à Hollywood. Les cinémas subissent une menace existentielle due au coronavirus et les sociétés de divertissement sont devenues de plus en plus dépendantes de la télévision et du streaming ces dernières années. Même avant la pandémie, la fréquentation des cinémas était stable. La décision de supprimer les décrets faisait partie d’une campagne anti-réglementaire plus large de la part de l’administration Trump et n’était pas un objectif majeur des studios de cinéma.

L’élimination des règles finira également par lever les restrictions contre les «réservations en bloc» et les «opérations de circuit» après une période de temporisation de deux ans. La suppression de ces réglementations permettra aux studios de forcer les propriétaires de salles de cinéma à montrer des films à perspectives commerciales limitées s’ils veulent accéder à leurs franchises les plus populaires.