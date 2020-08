Kenya vous fait fondre en larmes et révèle qu’il fermera tous ses réseaux sociaux | Instagram

Le chanteur et youtuber de Mazatlan, Kenia Os, est dans un très délicat de sa vie et a décidé de partir complètement des médias et tous ses réseaux sociauxEh bien, il l’a annoncé aujourd’hui.

Il y a quelques jours, le Kenya a surpris tout le monde et a également controverse en annonçant qu’il irait de des vacances avec tous ses amis sur les plages de Cancun.

Comme prévu, il a reçu de grandes critiques pour voyager alors que nous sommes encore en pleine crise sanitaire.

Cependant, tout semblait indiquer qu’il avait mis de côté les critiques et mauvais commentaires et il se montra s’amuser avec ses proches.

Comme ceux qui l’ont accompagnée pendant ses vacances ont été partage chacun des détails de votre quotidien.

C’est pourquoi leurs histoires aujourd’hui ils s’inquiétaient à ses millions de followers, puisqu’il a annoncé qu’il s’éloignerait des réseaux sociaux pendant un certain temps.

Je ne passe pas du tout du bon temps, il y a quelque chose qui me fait beaucoup de mal émotionnellement à l’intérieur », a-t-il commencé par dire dans ses histoires.

Bien qu’il ait dit qu’il y avait des choses qui n’allaient pas à ce moment de sa vie, il n’a pas donné beaucoup de détails sur ce qui se passe ou la vraie raison pour laquelle il a décidé de prendre un Pause.

Cependant, même si vous fermez vos réseaux ou arrêtez de les utiliser pendant un certain temps, il a annoncé qu’ils continueraient à augmenter contenu de certaines des marques avec lesquelles il travaille puisque tout cela est sous contrat et qu’il ne peut pas le modifier.

Cela a sans aucun doute commencé à inquiéter les millions de fans kenyans et ils ont rapidement fait tendance le hashtag #Forcekenini, qu’ils utilisent toujours quand elle traverse une période difficile.

Actuellement, Kenya Os est l’un des youtubeurs et influenceurs les plus popularité grâce à son talent et à son charisme, et bien sûr à sa beauté, mais depuis quelque temps, elle fait savoir qu’elle souffre de graves problèmes de dépression.

Cette fois, il l’a utilisé pour ouvrir votre cœur encore une fois et faites savoir qu’il guérira bientôt mais qu’il a besoin d’une pause.

Merci beaucoup d’avoir ouvert votre cœur avec nous, vos keninis. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir, nous continuerons à vous soutenir et à vous envoyer les meilleures vibrations pour que vous soyez meilleur. Prends soin de toi, nous t’aimons, bébé. #FuerzaKenini « , était l’un des commentaires.

Ce n’est pas la première fois que vous vivez une telle crise, et il ne fait aucun doute que les pressions de votre travail peuvent influencer sérieusement là-dedans, cela arrivera-t-il à s’en aller complètement hors des médias si cela continue?