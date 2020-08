Le Kissing Stand 3 était déjà enregistré, connais les détails | Instagram

Quelques jours après la première de « El Stand de los Besos 2 », il a été annoncé qu’il y aurait un troisième partie qui était déjà enregistré, quelque chose qui a bien sûr pris tout le monde par surprise et ici nous vous donnerons le détails.

Sans aucun doute, la deuxième partie du film était un total Succès et à peine deux jours après sa première, ils ont annoncé que le troisième film était déjà enregistré et sortira en 2021.

Cela a définitivement ému les millions de fans de l’histoire, car après avoir été secrètement enregistréCela signifiait que la crise sanitaire n’affecterait ni les enregistrements ni leur sortie.

Les deux films ont été enregistrés en même temps en Afrique du Sud, avec Vince Marcello réalisant et Joey King qui a été publié comme producteur cadre à 21 ans.

Selon Joey, la troisième partie aura lieu pendant la été avant qu’elle ne parte pour l’université et reprenne là où le deuxième film s’est arrêté.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la deuxième partie s’est terminée par le inconnue sur le l’avenir d’elle Face à la décision d’aller à Harvard pour être avec Noah ou à Berkeley pour tenir sa promesse d’amitié avec Lee.

Cependant, ce n’était pas le seul problème auquel il devait faire face, car il partageait un baiser avec Cadre quand ils ont gagné le concours de danse.

De plus, un autre triangle amoureux, Le nouvel ami de Noah, Chloé, qui bien qu’ils aient souligné que c’était juste une bonne amitié, on pouvait dire que Chloé voulait quelque chose de plus avec Noah.

Il ne fait aucun doute que depuis l’annonce du troisième film, le fanatiques les franchisés veulent en savoir plus sur ce qui va se passer ensuite.

Il est à noter que le troisième film de « The kissing stand » est toujours n’a pas de bande-annonce officielle, mais oui avec un premier aperçu, qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.