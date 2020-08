À la suite d’une fusillade meurtrière lors d’une soirée dans un manoir, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, s’en prend aux personnes qui organisent de grandes fêtes illégales pendant la crise du COVID-19, jurant de couper l’eau et l’électricité.

« Alors que nous avons déjà fermé tous les bars et boîtes de nuit, ces grandes fêtes à la maison sont essentiellement devenues des boîtes de nuit dans les collines », a déclaré le maire lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.

Garcetti a déclaré que le département de l’eau et de l’électricité de Los Angeles coupera le service dans les 48 heures si le LAPD vérifie qu’il y a eu des violations dans une maison.

«Nous n’agirons pas à la légère, mais nous agirons», a-t-il ajouté.

La directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, Barbara Ferrer, avait déclaré mercredi après-midi lors d’une nouvelle conférence distincte que les parties étaient illégales.

«Ces fêtes et rassemblements nous ont tous blessés», a ajouté. «Nous demandons à chacun de prendre de bonnes décisions. N’organisez pas de grandes fêtes et n’y assistez pas si vous êtes invité. «

Les actions sont survenues après une fête du lundi soir qui a attiré des centaines de personnes dans un manoir des collines d’Hollywood sur Mulholland Drive, malgré des mois de plaidoyer des responsables de la santé pour éviter les rassemblements sociaux au milieu de la propagation du COVID-19. Une femme de 35 ans est décédée dans une fusillade mardi matin à la fête, et quatre autres personnes ont été blessées. Aucune arrestation n’a eu lieu mercredi après-midi.

En réponse, le département de la santé publique du comté de Los Angeles a publié une ordonnance juridiquement contraignante des responsables de la santé interdisant «les rassemblements, y compris les fêtes, pendant cette pandémie afin de protéger la santé et la vie des habitants du comté».

«Nous exhortons chaque résident du comté de Los Angeles à suivre l’ordre du responsable de la santé et à éviter d’organiser et d’assister à des rassemblements qui incluent des personnes extérieures à leur propre foyer», a déclaré le département de la santé. «Les contextes les plus à risque sont les grands rassemblements en personne où il est difficile pour les individus de rester espacés d’au moins six pieds et où les masques faciaux ne sont pas portés. Les conséquences de ces grandes fêtes se répercutent sur l’ensemble de notre communauté, car le virus peut se propager rapidement et facilement. »