Le manager de Newcastle United, Steve Bruce, a suggéré à The Chronicle qu’il espérait toujours signer Danny Rose de Tottenham Hotspur lors du mercato estival.

Rose a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Newcastle par ses rivaux de Premier League Tottenham.

L’arrière gauche de 29 ans a bien fait à St.James ‘Park, l’international anglais ayant fait 10 départs et une apparition de remplaçant dans la ligue, selon WhoScored.

Rose est sans contrat à Tottenham à l’été 2021, et le patron de Newcastle, Bruce, a déclaré qu’il espérait toujours l’avoir dans son équipe pour la campagne 2020-2021 malgré le début de l’entraînement de pré-saison.

Lorsqu’on lui a demandé si Rose était toujours sur la table des Spurs, Bruce a déclaré à The Chronicle: «Sur Danny Rose, nous allons jeter un œil pour voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Comme je l’ai dit, nous devons boxer intelligemment en raison de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous.

De retour à Newcastle United?

Il est difficile de voir Rose jouer régulièrement pour la première équipe de Tottenham la saison prochaine, et un retour à Newcastle a du sens.

L’ancien espoir de Leeds United a bien fait pendant sa période de prêt, et étant donné qu’il a 30 ans, il a encore beaucoup à offrir et ferait de Newcastle une équipe meilleure et plus compétitive.

Pendant ce temps, Sky Sports a rapporté que le Bayer Leverkusen avait rejoint l’AC Milan dans la course à l’arrière droit de Tottenham, Serge Aurier.

