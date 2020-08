Le mandalorien a prouvé plus de succès que Disney / Lucasfilm n’a probablement jamais osé espérer, avec la première saison du tout premier spectacle en direct de Star Wars unissant le fandom dans les louanges d’une manière qu’aucune autre entrée dans l’ère moderne de la saga n’a fait. Il n’est donc pas surprenant que le studio avance avec plus de séries d’action en direct, y compris des véhicules pour Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor. Mais il semble que The Mandalorian lui-même pourrait obtenir quelques retombées à l’avenir.

Cory Van Dyke, de Kessel Run Transmissions, affirme sur Twitter que la série à succès comprend trois émissions dérivées à «divers stades de développement». Van Dyke commente qu’il ne traite pas cela comme un scoop pour le moment, ce qui suggère qu’il n’est pas sûr à 100% des informations, mais comme il le dit dans son tweet, c’est certainement quelque chose qui mérite d’être considéré.

The Clone Wars obtient une série dérivée dans The Bad Batch et 3 séries dérivées de «The Mandalorian» sont à divers stades de développement d’après ce que nous avons entendu. Je n’exécuterai pas cela comme un scoop, mais c’est quelque chose d’intéressant à penser. https://t.co/SHiBnud5z5 – Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) 7 août 2020

Cliquez pour agrandir

Donc, évidemment, la première question que nous nous posons après avoir vu cette affirmation est la suivante: quelles sont les trois retombées du développement? Eh bien, THR a rapporté que Ahsoka Tano de Rosario Dawson pourrait avoir sa propre émission, à la suite de son rôle dans The Mandalorian saison 2. De plus, nous avons également entendu dire que Cara Dune de Gina Carano pourrait aussi avoir sa propre série. Enfin, Boba Fett devrait être ressuscité dans la saison 2, avec Temuera Morrison le jouant, et FandomWire a déclaré que cela conduirait à un projet solo pour l’emblématique chasseur de primes clone.

Ce n’est certainement pas un secret que Disney espérait depuis toujours franchir le Mandalorian. En février, l’ancien PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré clairement que l’objectif était d’introduire dans la série des personnages et des concepts qui avaient un potentiel de retombées. Donc, le fait qu’il y ait apparemment trois projets connexes distincts en préparation ne devrait pas être une surprise. Qu’ils parviennent tous à l’écran ou non, c’est une autre question.

Le mandalorien la saison 2 débute sur Disney Plus en octobre.