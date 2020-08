Les événements annuels du marché du Festival international du film de Busan seront largement mis en ligne cette année. C’est une réponse à la pandémie de coronavirus et aux restrictions de voyage généralisées en Asie.

Les organisateurs ont déclaré vendredi que le marché asiatique du contenu et du film, anciennement connu sous le nom de marché du film asiatique, « se déroulera comme un événement virtuel et physique combiné » du lundi 12 octobre au mercredi 14 octobre. C’est également un jour plus court que le précédent. dates annoncées du 10 au 13 octobre 2020.

Cependant, ils ont précisé que le principal marché des droits cinématographiques «se déroulera entièrement en ligne». Seul le Marché de la Propriété Intellectuelle du Divertissement, une zone d’échange pour une variété de contenus originaux et de propriété intellectuelle au stade précoce, fonctionnera comme «un événement combiné en ligne et sur site».

La composante physique du marché E-IP se tiendra au BEXCO Exhibition Center 2 de Busan «conformément aux protocoles de sécurité appropriés et aux directives de quarantaine établies par les gouvernements central et locaux.»

Bien que la pièce maîtresse du Festival international du film de Busan n’ait toujours pas fourni tous les détails sur son fonctionnement cette année, il devient clair que le festival se déroulera au moins en partie avec un public en direct et qu’il y aura des cérémonies d’ouverture et de clôture. Mais le montant de la participation étrangère sera limité.

Des journalistes étrangers ont été invités cette semaine à postuler pour l’accréditation du festival. Mais tout arrivant de l’extérieur du pays a été averti de la stricte réglementation sanitaire en vigueur. Ils devraient faire deux semaines de quarantaine obligatoire, à leurs frais, avant de pouvoir assister au festival. Beaucoup seraient également confrontés à des restrictions de quarantaine à leur retour dans leur pays d’origine.

Conformément à la loi sur la quarantaine et à la loi sur le contrôle et la prévention des maladies infectieuses du gouvernement de la République de Corée, tous les voyageurs entrants, quelle que soit leur nationalité, sont soumis à une mise en quarantaine obligatoire à leur domicile ou dans les installations de quarantaine à compter de la date d’entrée et d’une durée de les 14 jours suivants. Les personnes utilisant des installations de quarantaine devraient payer le coût selon les instructions du gouvernement de la République de Corée », a déclaré le festival dans un courriel.

Néanmoins, les organisateurs du marché sont restés optimistes. «Les améliorations en ligne de l’ACFM 2020 stimuleront efficacement des réunions d’affaires pour les professionnels de l’industrie cinématographique locale et internationale qui ne peuvent pas être physiquement présents en raison de l’épidémie de COVID-19», ont-ils déclaré vendredi.

Les activités E-IP étaient auparavant menées sous plusieurs bannières: Book To Film et E-IP Pitching, sélections de livres originaux et contenu Web. Cette fois, il fonctionnera comme un événement intégré unique, couvrant des livres, des bandes dessinées Web, des romans Web et des histoires.

L’annonce de vendredi a répertorié 17 présentations de projets E-IP en provenance de Corée, avec un fort accent sur la science-fiction et la fantaisie. Des présentations de contenu supplémentaires organisées avec l’Organisation japonaise de promotion de l’industrie visuelle (VIPO) et la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) seront révélées plus tard.