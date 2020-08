Cela a peut-être eu lieu en 2011, mais cela ne signifie pas que le mariage du prince William et de Catherine, duchesse de Cambridge, n’est toujours pas abordé à ce jour. Comme l’un des événements royaux les plus regardés de tous les temps, à peu près tout le monde se souvient avoir vu Kate entrer dans l’abbaye de Westminster, où elle a été escortée dans l’allée par son père jusqu’à son prince en attente.

Peu de temps après, le couple est officiellement devenu mari et femme, et les fans du monde entier ne pouvaient pas contenir leur excitation. Des millions de personnes étaient collées à leur poste de télévision alors que le prince William et Kate se promenaient en calèche dans les rues de Londres pour retourner au palais de Buckingham, où ils se sont dirigés vers le balcon pour saluer la mer de fans.

Les mariages sont généralement des affaires heureuses, et presque tout le monde peut convenir qu’ils regardent le grand jour avec rien d’autre que de la joie pour le couple nouvellement marié. Cependant, le mariage du prince William et de Kate peut avoir affecté une personne importante d’une manière très différente. Voici pourquoi le mariage du prince William avec Kate aurait laissé le prince Harry avec colère et ressentiment.

Un mariage royal qui a été regardé dans le monde entier

Les gens du monde entier attendaient avec impatience le jour où le prince William et Kate se marieraient enfin. L’événement a été massivement couvert par les médias et les fans ont même campé dans la rue pendant des jours avant les noces dans l’espoir d’avoir un aperçu des mariés.

En fait, selon Marie Claire, tout le monde était tellement excité parce que le prince William et le prince Harry avaient profité de l’occasion pour sortir de Clarence House pour saluer les foules qui attendaient. Cela a laissé les gens applaudir toute la nuit et, à cause du bruit, le prince William n’a dormi que 30 minutes environ.

Même ainsi, le mariage lui-même a été spectaculaire, avec la cérémonie en présence de plus de 1900 invités et d’innombrables fans royaux envoyant leurs meilleurs vœux à l’heureux couple.

La troisième roue la plus célèbre au monde

Prince Harry | AP Photo / Matt Dunham, Piscine

EN RELATION: Le plus grand faux pas royal de Meghan Markle l’a étiquetée sans tact – mais elle n’a peut-être pas eu le choix

En tant qu’épouse du futur roi, il est tout naturel que Kate ait commencé à exercer des fonctions royales immédiatement après être devenue la duchesse de Cambridge.

Bien que le prince Harry ait eu quelques petites amies sérieuses au fil des ans, elles n’ont pas assisté aux engagements royaux officiels à ses côtés et, par conséquent, il s’est souvent associé au prince William et à Kate. Selon Business Insider, il est arrivé à de nombreuses reprises que le prince Harry soit la «troisième roue» de la relation de son frère et de sa belle-sœur.

Les fans de Royal ne semblaient pas du tout s’en soucier, nous ne pouvons qu’imaginer que le prince Harry en était assez fatigué.

Pourquoi le mariage du prince William avec Kate Middleton aurait laissé le prince Harry avec colère et ressentiment

Il semblait toujours que le trio royal s’amusait autant ensemble, alors pourquoi le mariage du prince William et de Kate a-t-il laissé au prince Harry une telle colère et un tel ressentiment? Us Weekly rapporte que le prince Harry n’aimait pas vivre dans l’ombre de son frère – ce qu’il a fait pendant tant d’années avant de rencontrer et d’épouser Meghan, duchesse de Sussex.

Le prince Harry savait que dès que le prince William et Kate se seraient mariés, tout le monde se concentrerait sur son frère, et c’est exactement ce qui s’est passé. Même Kate était préparée en tant que future reine, laissant le prince Harry se sentir exclu.

Selon une source, «avec Kate devenant une figure éminente de la famille royale et réussissant à gravir les échelons royaux, Harry était submergé de colère et de ressentiment, comme si c’était deux contre un.

Pendant toute leur vie, le prince William et le prince Harry avaient toujours été qualifiés d ‘«héritier et de suppléant», et le prince Harry le ressentait le plus après le mariage, lorsque la dynamique a basculé entre lui et son frère. On ne peut qu’espérer que les choses se sont améliorées et que le prince Harry trouve le bonheur qu’il mérite.