Le chinois Huanxi Media a conclu un accord avec All3media International pour obtenir une licence de 110 heures de contenu factuel, qui sera lu sur sa plate-forme SVoD Huanxi.com. L’accord couvre 25 titres avec des genres tels que le vrai crime, les voyages, la nourriture, les arts / culture, l’histoire et la royauté.

Les titres incluent deux saisons de l’aventure globe-trotter du Studio Lambert «Race Across the World» et une autre émission de voyage «Our Guy in Japan» de North One Productions; plusieurs programmes de cuisine, y compris le hit «Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back» (Studio Ramsay pour Fox, États-Unis); «Noyade dans le plastique» de Raw TV; et les deux séries les plus récentes de «Fake or Fortune» de BBC Studios.

«Huanxi Media continue de développer sa nouvelle offre non scénarisée en Chine. Cette transaction en gros met en évidence l’étendue et la profondeur impressionnantes de notre portefeuille factuel… aidant (Huanxi) à faire en sorte que sa marque se démarque et attire un large éventail de nouveaux téléspectateurs », a déclaré Kit Yow, directeur des ventes Asie-Pacifique chez All3media International.

Coté à la Bourse de Hong Kong, Huanxi est un studio de production contrôlé par les principaux cinéastes chinois Ning Hao et Xu Zheng. Il a construit ses activités de streaming comme une boutique ou une offre organisée, plutôt que comme une plate-forme de marché de masse qui la mettrait en concurrence directe avec iQIYI, Tencent Video et Youku d’Alibaba. Plus tôt cette année, il revendiquait 11 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 2 millions d’abonnés payants.

Huanxi.com propose une combinaison de films issus de son propre vivier de talents et de contenus acquis sélectionnés, revendiquant des droits exclusifs chinois sur des films tels que «The Whistleblower» et le film de la compétition de Cannes «The Wild Goose Lake». Son volet documentaire a été lancé en décembre 2019.

La plateforme est étroitement associée à Maoyan, l’une des principales entreprises de billetterie de films en Chine et elle-même un streamer. Et en mars, après une expérience radicale avec la sortie directe en streaming de «Lost in Russia», Huanxi a cimenté une autre alliance avec Bytedance, propriétaire de Tiktok (en dehors de la Chine) et Douyin (en Chine), pour que ses films soient diffusés sur Xigua de Bytedance. et plates-formes Toutiao.