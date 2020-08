Dans le monde des duos animés, SpongeBob Squarepants et Patrick Star ont tendance à se classer dans le top 10 des fans. Le duo a d’abord fait sa marque sur Nickelodeon en 1999 et après toutes ces années, Patrick l’étoile de mer a la chance de briller par lui-même.

Quelqu’un a décidé de lui confier un nouvel emploi en tant que chef de file dans une spin-off animée. Pour couronner le tout, ce ne sera pas ce que vous attendez de la célèbre bestie de SpongeBob.

SpongeBob Squarepants et Patrick Star | Gracieuseté de Nickelodeon

Nickelodeon lance la série dérivée de «SpongeBob» avec Patrick comme star

Patrick Star est-il votre personnage préféré de Bob l’éponge? S’il l’est, vous serez heureux d’apprendre que Nickelodeon a l’intention de développer The Patrick Star Show, selon Deadline. Le point de vente rapporte que le réseau est en train de conclure des accords pour faire avancer le projet et que certains travaux vocaux sont déjà terminés.

La parcelle? Ce n’est pas dans le béton, mais on dirait que M. Star prend la route des talk-shows de fin de soirée – sous forme animée. Sachant ce que nous savons de la personnalité de Patrick, imaginez à quoi ressemblerait un tel spectacle. Hilarant.

Deadline a comparé le format à The Larry Sanders Show avec une touche de la famille de Patrick parsemée dans les épisodes. Nous voulons juste savoir s’il va baver ou chanter.

CONNEXES: Nickelodeon annonce SpongeBob Prequel, Live-Action «Loud House», et plus

D’autres retombées de «SpongeBob» sont sur le pont

Le premier spin-off de SpongeBob Squarepants à entrer en scène est Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, une préquelle qui se concentre sur l’enfance du personnage titulaire. Le spectacle a été annoncé pour la première fois en 2018 et créera des versions pour enfants d’anciens et de nouveaux personnages de Bikini Bottom.

À l’origine, Kamp Koral devait abandonner Nickelodeon en juillet, mais les plans ont changé. Désormais, la série fera ses débuts sur le service de streaming CBS All Access en 2021.

En plus de cette série, il y a aussi un spectacle de Squidward dans les œuvres qui sera centré sur sa vie et ses talents musicaux en tant que clarinettiste. Contrairement à SpongeBob et Patrick, il est mélancolique, hargneux et toujours sérieux, les fans peuvent donc s’attendre à l’énergie emblématique de Squidward. Il n’y a pas encore de date de sortie pour cette série.

Le partenariat Netflix de Nickelodeon pourrait jouer un rôle

Alors que Kamp Koral se dirige vers CBS All Access, on ne sait pas si The Patrick Star Show atterrira sur Nickelodeon, Netflix ou CBS. En novembre, le réseau pour enfants et Netflix ont annoncé un nouveau partenariat créé pour apporter du contenu ancien et frais au streamer.

Jusqu’à présent, les téléspectateurs ont vu Avatar: le dernier maître de l’air, Invader Zim et quelques autres propriétés Nick arriver sur la plate-forme. Les plans incluent des séries animées originales qui seront diffusées exclusivement sur Netflix, et nous nous demandons si l’émission de Patrick fera la coupe.

Puisque Nick n’a pas publié de déclaration officielle sur la nouvelle série, les fans devront rester à l’écoute pour plus de détails sur le nouveau concert de Patrick. En attendant, les téléspectateurs peuvent regarder SpongeBob Squarepants sur Nickelodeon ou via Amazon Prime.

Recherchez également le nouveau film SpongeBob Movie: Sponge on the Run avec la star invitée Keanu Reeves. Il tombe au début de 2021 sur plusieurs plates-formes, puis se dirige vers CBS All Access.