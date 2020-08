Le ministère de la Justice met fin aux décrets de consentement des studios

Les décrets Paramount ont marqué la fin de l’ancien système hollywoodien en séparant les grands studios de cinéma des chaînes de théâtre et plus de 70 ans plus tard, il semble que le ministère de la Justice soit prêt à mettre fin à cette clause car un juge fédéral leur a donné le feu vert pour le faire, selon la date limite.

La division antitrust du DOJ a entamé un examen des décrets en novembre 2019 dans le but d’y mettre fin, estimant qu’ils étaient dépassés pour l’industrie cinématographique contemporaine et, dans la décision de la juge de district américaine Analisa Torres, a conclu que «les changements dans la législation et l’administration antitrust ont diminué»Leur importance car de nouvelles lois assurent toujours la protection entre les chaînes de théâtre et les studios.

Les restrictions sur la réservation en bloc, où les théâtres doivent prendre un paquet de films d’un studio dans une licence, et la distribution de circuits, dans laquelle un studio peut demander une seule licence couvre tous les théâtres d’un circuit, seront levées au cours d’une période de deux. période de coucher du soleil de l’année. Torres a noté dans sa décision que «soixante-dix ans d’innovation technologique, de nouveaux concurrents et de modèles économiques»Ont changé l’industrie pour le mieux et que certains studios liés par les décrets, à savoir RKO, MGM et Fox, n’existent plus alors que d’autres comme The Walt Disney Co. n’étaient pas des acteurs majeurs au moment de leur introduction.

« Aucune des sociétés de diffusion en continu sur Internet (Netflix, Amazon, Apple et autres) qui produisent et distribuent des films n’est soumise aux décrets», A écrit Torres. « Ainsi, les défendeurs restants sont soumis à des contraintes juridiques qui ne s’appliquent pas à leurs concurrents. » Elle a écrit que les distributeurs qui n’étaient pas soumis aux décrets n’ont «montré aucune propension à acquérir des circuits majeurs de cinéma ou à se livrer au type de pratiques collusoires visées par les décrets.«

Torres était d’accord avec le ministère de la Justice sur la conviction que les lois antitrust actuelles ont établi une faible probabilité de toute violation future de la part des studios et que les lois sur les fusions ont également changé au cours des années qui ont suivi cela affectent considérablement les décrets originaux.

Bien que le DOJ soit du côté de la résiliation, la National Association of Theatre Owners and Directors Guild of America a exprimé son opposition à la décision, l’OTAN avertissant que l’impact qu’elle aurait sur l’activité de l’exposition serait problématique car les théâtres indépendants ne le seraient pas. protégé par la loi antitrust en vigueur.

«Les décrets Paramount étaient un remède conçu pour les comportements extrêmes et anticoncurrentiels dans l’industrie du cinéma,»A déclaré un porte-parole de l’OTAN dans un communiqué. « Nous convenons avec la Cour que le comportement anticoncurrentiel demeure anticoncurrentiel en vertu de la législation antitrust existante. Cette décision déplace simplement le mécanisme de mise en application dans les canaux existants et réguliers.«

« Comme le souligne la Cour, Autant en emporte le vent, le magicien d’Oz et C’est une vie magnifique étaient les superproductions lorsque ces décrets ont été contestés; l’industrie du cinéma et la façon dont les Américains apprécient leurs films ont changé à pas de géant au cours de ces années intermédiaires», A déclaré Makan Delrahim, chef de la division antitrust du DOJ, dans un communiqué. « Sans ces contraintes sur le marché, l’ingéniosité américaine est à nouveau libre d’expérimenter différents modèles commerciaux qui peuvent profiter aux consommateurs. »

