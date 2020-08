Juan Ibarra

Journal La Jornada

Dimanche 9 août 2020, p. 6

Pour le mixologue Mario Alberto Rodríguez, la meilleure façon de savoir quand un cocktail est prêt est de le partager avec des amis. Créer de nouvelles boissons qui leur plaisent, c’est au quotidien pour lui, une caractéristique qui le différencie des barmans. Il travaille actuellement avec le mezcal Oro de Oaxaca, développant des idées pour incorporer le distillat d’agave.

Il considère qu’aujourd’hui les saveurs avec lesquelles le mezcal est combiné sont limitées, et bien qu’il admette que les distillats sont des boissons qui n’ont pas été créées pour se mélanger, il veut également briser ce préjugé et expérimenter des saveurs de différentes infusions et sirops, en essayant d’apporter quelque chose de différent. à vos cocktails.

Contrairement à la tequila, la production de mezcal est toujours réalisée principalement de manière artisanale, un trait que le mixologue prétend apprécier dans la boisson. Dans le cas de Oro de Oaxaca, malgré la croissance de la popularité et de la portée du sceau, sa fabrication est restée la même depuis 300 ans, à commencer par les magueys, qui mettent entre huit et 30 ans à mûrir, en passant par la découpe de les tiges, le reste de celles-ci, la cuisson des pommes de pin de la plante, le broyage à la pierre et entraîné par un cheval, jusqu’à la fermentation et la distillation.

Ainsi, le processus de production d’un mezcal peut prendre jusqu’à 31 ans et un mois.

Cette boisson a gagné en popularité ces dernières années et est devenue le deuxième distillat le plus consommé et exporté du pays.

Le moyen idéal d’expérimenter de nouvelles combinaisons, selon Rodríguez, est d’utiliser un jeune mezcal, c’est-à-dire que le liquide qui est une fois distillé ne subit aucun traitement supplémentaire. Il y a aussi le mezcal vieilli, qui se conserve en bois pendant plus de 12 mois, et l’abocado, qui contient plus que du mezcal pour ajouter de la saveur.

Pour profiter de toutes les saveurs d’un cocktail, elle recommande une mesure d’une once et demie à deux onces de mezcal. Il est également possible de partir d’une préparation connue et de substituer le mezcal au distillat, tout en veillant à l’équilibre des saveurs et des proportions, comme la version Old Fashioned avec mezcal – à base de sucre, d’amer, de whisky et d’une touche d’agrumes -, l’un de ses favoris.

Le mixologue et le label Oro de Oaxaca préparent une série de vidéos pour expliquer différents cocktails à base de mezcal sur les réseaux sociaux.