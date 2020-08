Le mannequin Celia Lora impressionne les fans avec un body en dentelle blanche | Instagram

Le modèle Celia Lora a partagé il y a quelques heures une nouvelle photo sur son compte Instagram dans laquelle elle apparaît avec un body en dentelle blanche.

Ce n’est pas la première fois que la fille de Alex Lora vole le sommeil de ses adeptes et leur fait plus que soupirer avec ses publications car le modèle des couvertures de magazines pour adultes est sans aucun doute l’une des plus belles femmes Instagram selon les commentaires de ses adeptes.

Allongée par terre sur un tapis, seule une partie de sa silhouette apparaît, malgré cela elle captive également ceux qui la regardent, en tant que femme d’affaires et modèle Il sait diriger son regard pénétrant vers ses fans, ses yeux verts / bleus hypnotisent ceux qui regardent le patron de Rive d’Acapulco.

Si vous êtes fan de Célia lora Vous saurez que ces derniers jours il a partagé d’autres publications où il apparaît avec ce même corps, il a décidé de publier ces photographies sûrement pour attirer encore plus l’attention de ses admirateurs.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, il fait la promotion et vous invite à suivre le récit du photographe qui a capturé sa belle image.

Si nous décrivons Célia lora En tant qu’œuvre d’art, peut-être ne serions-nous pas à la hauteur, car ce n’est pas seulement le fait de concentrer sa beauté dans une image mais toute sa personnalité, qui bien que dans ses photos elle montre des traits détendus, ils sont assez intenses et l’énergie qui en émane est encore plus.

Depuis le début de la quarantaine causée par le coronavirus, le mannequin a mis de côté certaines activités de son quotidien, non seulement elle est mannequin, Lora est aussi une femme d’affaires et présentatrice de télévision, peut-être que vous ne l’avez jamais imaginé car dans ses publications de Instagram il partage souvent du contenu sur ses voyages et ses fêtes.

Quelque chose qui donne plus au patron de Rive d’Acapulco C’est que pendant les mois critiques de la pandémie, elle a décidé d’offrir son aide aux entreprises locales, car comme vous le savez bien, de nombreuses entreprises et petites entreprises ont dû fermer momentanément à la demande des autorités sanitaires chargées de contenir la propagation du virus.

Pratiquement tous les jours Celia Elle a partagé des produits, des services, entre autres de certaines entreprises locales, bien sûr, elle a bénéficié de certains de ses produits, mais elle a été d’une grande aide pour ces entreprises, et avec son action bénéfique, elle a réussi à acquérir plus d’adeptes.

À ce jour, il compte 7 millions 400 mille abonnés sur son compte officiel de Instagram, qui sont également abonnés sur leur seule page de fans.

Le mannequin trouve toujours un moyen d’étonner ses admirateurs, son équipe de production fait aussi un excellent travail car même si cela semble facile de faire une séance photo, ce n’est pas simple du tout, c’est tout un processus qui demande beaucoup de travail, pas seulement de celui qui prend les photographies mais aussi de le modèle.

Celia a environ 6662 publications sur son compte officiel InstagramSur Twitter, il a moins d’abonnés et bien que ses publications ne puissent pas être comptées, c’est aussi assez rapide.

Récemment, la fille de Alex Lora Il a partagé un instantané de sa visite à San Miguel de Allende dans le magnifique État de Guanajuato, information que nous avons apprise à travers ses histoires sur Instagram, sur sa photo, il apparaît vêtu d’une tenue blanche.

La beauté de le modèle ainsi que San Miguel de Allende, qui est en passant une ville magique grâce à sa beauté et son antiquité, nommée pour être le berceau où est né le général Ignacio Allende, même en face de la paroisse se trouve la maison où le général est né, Sur ses portes est gravé en latin «Ic natus Ubique Notus» qui signifie «Ici, celui que tout le monde connaît est né.

