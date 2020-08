▲ Photo .

Journal La Jornada

Lundi 24 août 2020, p. a11

Je ne suis pas rond, je suis gros et il n’y a pas de honte à cela. Avec des tenues de pin-up, des poses audacieuses et la liberté d’expression, l’influenceuse mode Virginie Grossat impressionne des dizaines de milliers de personnes en ligne. Originaire de Lyon, en France, le joueur de 32 ans aime les vêtements colorés, moulants et kitsch. J’aime exacerber ma féminité, marquer ma taille, l’extravagance qui frôle le mauvais goût. Avec 24000 followers sur Instagram et 280000 sur TikTok, elle écrit sur son blog: J’ai un plus gros cul que Nicki et Kim réunis, des yeux terrifiants (…) Tout le monde vit l’obésité différemment. Il y a des gens qui, avec mon poids et ma taille, pourraient être cloués au lit. Nous sommes tous différents.