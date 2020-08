Le mouvement Pu Joa du Paraguay offrira sa nouvelle conférence de musique de chambre

Emiliano Balerini Casal

Journal La Jornada

Lundi 10 août 2020, p. a11

Du Paraguay au monde, le Mouvement Pu Joa présente de ce dimanche au 19 août la 7e édition de la Nouvelle Conférence de Musique de Chambre, qui comprend des concerts, des conférences et des ateliers.

Ce projet musical utilisera sa chaîne YouTube pour que le public puisse voir les concerts sur cette plateforme, qui restera 24 heures.

Pu Joa, qui en guaraní signifie sons ensemble, est né en 2013 à la suite de cours mensuels de musique de chambre dirigés par l’altiste uruguayen Gerardo Gramajo, à l’Université d’Asunción, au Paraguay.

Au début, le seul professeur était Gramajo; cependant, des professeurs d’instruments et de nationalités différents (Argentins, Uruguayens et Allemands) ont été ajoutés. En outre, des activités parallèles telles que des conférences, des ateliers, des séminaires et des concerts ont été incluses, où de jeunes musiciens se produisaient en direct dans différentes salles. Un an après l’émergence du mouvement, il a été décidé de créer la New Chamber Music Conference.

Parmi les œuvres présentées figurent les premières des Uruguayens Camilo Rodríguez et Sofía Scheps; pièces des compositeurs mexicains Alfredo Antúnez et Eduardo Caballero, ainsi que des argentins Leandra Yulita et Demián Rudel.