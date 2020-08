Le réalisateur de New Mutants, Josh Boone, révèle s’il était envisagé de sortir le film sur le service de streaming Disney Plus.

Les nouveaux mutants ont tout traversé: de nombreux changements de date de sortie, la fusion FOX / Disney, des rumeurs selon lesquelles il ne verrait jamais le jour et ensuite, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, il semblait qu’il n’avait aucune chance de sortir en salle. Alors que tout le monde était coincé à la maison, les studios ont commencé à sortir des films avant la vitrine théâtrale traditionnelle via une location de vidéo à la demande premium, et les fans ont commencé à demander à Disney de publier Les nouveaux mutants sur Disney Plus.

Aujourd’hui, j’ai eu la chance de m’asseoir avec le réalisateur de The New Mutants Josh Boone et il a révélé si le film allait un jour aller directement au service de streaming:

Non, je veux dire que le dernier acte du film a été conçu pour être vu sur de grands écrans, comme les écrans IMAX, comme s’il contenait un énorme ours et une conception sonore folle. Et j’ai même trouvé que regarder le genre de moments plus intimes plus tôt dans le film était en quelque sorte… Je ne connais pas l’homme, en quelque sorte presque plus magique dans une salle de cinéma. Et je pense que les gens devraient aller au cinéma. S’ils peuvent aller à une fête à la maison avec 700 personnes sans masques, ils peuvent mettre un masque et aller au cinéma et peut-être retirer leurs pierres d’une manière plus productive. Mais je pense que cela rassemble les gens, même s’ils sont socialement éloignés. Et je pense que tant qu’ils suivent les règles qu’ils sont censés suivre, c’est plus sûr qu’un avion ou un restaurant.

Les nouveaux mutants sont actuellement prévus pour sortir en salles plus tard ce mois-ci, donc je ne m’attendais pas à ce qu’il arrive à Disney Plus de si tôt. Cependant, avec tout dans le monde étant incertain, je ne pense pas que quoi que ce soit soit gravé dans la pierre.

Que pensez-vous des commentaires de Josh Boone? Pensez-vous que le film aurait dû sortir sur Disney Plus? Descendez ci-dessous et laissez vos pensées.

Voici le synopsis officiel de The New Mutants:

Dans ce film terrifiant et alimenté par l’action basé sur la série de bandes dessinées MARVEL, cinq jeunes qui démontrent des pouvoirs spéciaux sont amenés dans une institution secrète pour subir des traitements dont on leur dit qu’ils les guériront des dangers de leurs pouvoirs. Inclus sont Danielle Moonstar alias Mirage (Blu Hunt), qui crée des illusions à partir des peurs des autres; Rahne Sinclair (Maisie Williams), qui se transforme en loup-garou Wolfsbane; Sam Guthrie (Charlie Heaton), qui, en tant que Cannonball, peut voler à des vitesses de jet protégées par un champ de force; Roberto da Costa alias Sunspot (Henry Zaga), qui absorbe et canalise l’énergie solaire; et Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy). La sœur cadette de Colossus, Magik devient enveloppée dans une armure à volonté et brandit une épée d’âme qui amplifie ses multiples capacités surhumaines et psychiques.

Invités par le Dr Cecilia Reyes (Alice Braga) à partager leurs histoires sur le moment où leurs pouvoirs se sont manifestés pour la première fois, les cinq «patients» en viennent à comprendre qu’ils appartiennent à une classe de personnes appelées mutants, historiquement marginalisées et craintes. Tandis qu’ils revivent leurs histoires d’origine, leurs souvenirs semblent se transformer en réalités terrifiantes. Bientôt, ils remettent en question ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, et il devient clair que l’institution n’est pas ce qu’elle semble. Maintenant, la question est: pourquoi sont-ils retenus captifs? Et qui essaie de les détruire? La tension et l’horreur montent dans ce manège à sensations fortes réalisé par Josh Boone et co-écrit par Boone et Knate Lee.