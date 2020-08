Annoncé l’année dernière, un roman graphique à venir de Legendary Comics adaptera fidèlement celui de Bram Stoker Dracula et le personnage titulaire sera dessiné (par El Garing) ressembler à Bela Lugosi, l’utilisation de la ressemblance de la légende de l’horreur tardive étant approuvée par le domaine Lugosi.

Nous avons appris aujourd’hui que le roman graphique sortira le 6 octobre.

La pochette a également été révélée aujourd’hui, et vous la trouverez ci-dessous.

« Pour la toute première fois, le chef-d’œuvre gothique de Bram Stoker est uni à l’écran définitif Dracula, Bela Lugosi, dans un tout nouveau roman graphique. »

«À la fin du 19e siècle, Dracula, un ancien vampire de Transylvanie, déménage en Angleterre pour trouver du sang frais et répandre sa méchante contagion. Là, il rencontre deux femmes, Lucy et Mina, qui deviennent les cibles de sa sombre obsession. Aidé par un groupe d’hommes courageux, le professeur Van Helsing arrive sur les lieux et affronte le prince vampire dans les combats ultimes entre les forces de la lumière et de l’obscurité!

En plus de Garing, l’équipe comprend Robert Napton, Richard Starkings et Kerry Gammill.