Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy Note 2020 et, parallèlement, a révélé son nouveau partenariat avec Microsoft pour offrir un service Xbox Game Pass spécial via le magasin Galaxy de Samsung, et la société offrira trois mois de Xbox Box Game Pass. Ultime, afin que les utilisateurs puissent s’amuser avec des dizaines de titres Xbox One et Xbox Series X via Project xCloud, tel qu’il a été publié hier.

Avec l’application Xbox Box Game Pass, à travers laquelle vous pouvez également acheter des DLC dans la boutique Xbox, et en plus du package de jeux en ligne (qui comprendra Halo et Gears, entre autres), Ils proposent un contrôleur sans fil Bluetooth (MOGA XP5-X + de PowerA) qui tiendra le téléphone et dispose d’une batterie de 3000 mAh qui chargera l’appareil pendant que les utilisateurs jouent.

«Avec Xbox Game Pass sur votre Samsung Galaxy, vos jeux Xbox sont toujours dans votre poche», a déclaré Microsoft.

Le package de jeu Project xCloud sera disponible pour les appareils Android à partir du 15 septembre et comprendra plus de 100 titres tels que Ark: Survival Evolved, Destiny 2, F1 2019, Forza Horizon 4, Sea of ​​Thieves: Anniversary Edition, Wasteland Remastered ou Yakuza Kiwami 2, et le service sera disponible pour certains pays comme l’Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Corée du Sud, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

Et alors que Microsoft hier a averti qu’il ne serait pas nécessaire d’avoir un appareil aussi sophistiqué que le Galaxy Note 20 Ultra pour profiter des titres xCloudIl semble que ce sera un bon moyen de commencer à tester le service.

Le Samsung Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra sera disponible en prévente à partir du 25 août prochain, et aura un prix de 26 000 999 et 33 000 999 pesos respectivement.

L’Android Game Pass toujours Il n’a pas de date de sortie au Mexique.