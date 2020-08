Un nouveau spot télévisé pour The New Mutants a taquiné la transformation Wolfsbane de Maisie Williams.

Le chemin a été long pour arriver à The New Mutants, qui devrait encore sortir le 28 août. Dans les années qui ont suivi la sortie de la première bande-annonce du film, un certain nombre de nouvelles bandes-annonces sont sorties, montrant les pouvoirs des nouveaux mutants. Cependant, les pouvoirs de Wolfsbane de Maisie Williams ont été décidément absents.

Dans les bandes dessinées, les pouvoirs de Wolfsbane sont plutôt simples. Elle peut se transformer en loup et / ou en un état de transition quelque part entre l’homme et le loup qui n’est pas sans rappeler un loup-garou et doit contrôler ses envies plus animales sous cette forme. Les bandes-annonces de The New Mutants ne nous ont donné aucun aperçu des pouvoirs de Maisie Williams jusqu’à présent. Vous pouvez voir le spot télévisé complet pour The New Mutants ci-dessous:

bien sûr, cela aidera les enfants à mieux dormir. # newmutants est dans les salles le 28 août. achetez des billets maintenant: https://t.co/yEuEZJnmoS pic.twitter.com/BmnAnZVBoJ – Nouveaux mutants (@NewMutantsFilm) 19 août 2020

Voici le synopsis officiel de The New Mutants:

Dans ce film terrifiant et alimenté par l’action basé sur la série de bandes dessinées MARVEL, cinq jeunes qui démontrent des pouvoirs spéciaux sont amenés dans une institution secrète pour subir des traitements dont on leur dit qu’ils les guériront des dangers de leurs pouvoirs. Inclus sont Danielle Moonstar alias Mirage (Blu Hunt), qui crée des illusions à partir des peurs des autres; Rahne Sinclair (Maisie Williams), qui se transforme en loup-garou Wolfsbane; Sam Guthrie (Charlie Heaton), qui, en tant que Cannonball, peut voler à des vitesses de jet protégées par un champ de force; Roberto da Costa alias Sunspot (Henry Zaga), qui absorbe et canalise l’énergie solaire; et Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy). La sœur cadette de Colossus, Magik devient enveloppée dans une armure à volonté et brandit une épée d’âme qui amplifie ses multiples capacités surhumaines et psychiques. Invités par le Dr Cecilia Reyes (Alice Braga) à partager leurs histoires sur le moment où leurs pouvoirs se sont manifestés pour la première fois, les cinq «patients» en viennent à comprendre qu’ils appartiennent à une classe de personnes appelées mutants, historiquement marginalisées et craintes. Tandis qu’ils revivent leurs histoires d’origine, leurs souvenirs semblent se transformer en réalités terrifiantes. Bientôt, ils remettent en question ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, et il devient clair que l’institution n’est pas ce qu’elle semble. Maintenant, la question est: pourquoi sont-ils retenus captifs? Et qui essaie de les détruire? La tension et l’horreur montent dans ce manège à sensations fortes réalisé par Josh Boone et co-écrit par Boone et Knate Lee.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants stars Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants est actuellement prévu pour sortir en salles le 28 août.

