Matt Reeves a fait voler le Batwing virtuel de la Batcave virtuelle dans le DC FanDome virtuel pour tout nous dire Le Batman, et il n’a pas déçu. Le réalisateur Reeves a parlé du film et nous a donné une très bonne bande-annonce, et à peu près tout ce que le réalisateur avait à dire était de l’or. L’attitude contagieuse de Reeves à propos du projet contribue grandement à mettre un terme à tout cynisme que quelqu’un pourrait avoir à propos d’un autre film de Batman.

Écoutez, je comprends – vous vous demandez: « Avons-nous vraiment besoin d’un nouveau film sur Batman? » J’étais plus ou moins du même avis. Mais sur la base à la fois de la bande-annonce et de ce que Matt Reeves avait à dire à DC FanDome, je suis maintenant all-in sur The Batman. Reeves a longuement expliqué comment ce film essaie d’être différent. Il a mentionné que presque toutes les versions des personnages que nous voyons ici sont différentes des versions à l’écran que nous avons vues auparavant. Il en va de même pour Gotham City.

J’ai adoré la série Dark Knight de Christopher Nolan, mais son Gotham ressemblait toujours à Chicago ou à Pittsburgh. Reeves dit que lui et son équipe ont travaillé pour éviter le même problème ici, en s’assurant que Gotham ne ressemble à aucune vraie ville américaine. Le réalisateur a également évoqué Batman en tant que personnage, en particulier la façon dont le «superpuissance» de Batman concerne sa capacité à endurer.

Au-delà de cela, Reeves a promis que ce n’était pas une histoire d’origine. C’est Batman dans sa deuxième année de lutte contre la criminalité, alors qu’il participe à une «expérience criminologique» pour trouver comment changer Gotham. » Et c’est à ce moment qu’un mystère de meurtre surgit qui éclate la profondeur de la corruption à Gotham – et comment elle se connecte à la famille Wayne.

Le Batman, c’est beaucoup de choses: une histoire policière; une histoire de point de vue; un mystère; un film d’action. Mais surtout, c’est un film personnel sur la façon dont Batman devient Batman. Ce n’est pas Batman qui fait ses débuts, ni Batman bien établi. C’est Batman qui essaie toujours de comprendre quelle est sa véritable mission. En conséquence, il est une figure presque mythologique de la ville, avec de nombreux Gothamites le craignant. Mais il s’agit aussi de Batman devenant le plus grand détective du monde – quelque chose que nous n’avons vraiment pas vu dans les précédents films Bat.

En ce qui concerne les inspirations cinématographiques, Reeves a cité Chinatown, The French Connection et même Taxi Driver. Et en ce qui concerne les bandes dessinées de Batman, Reeves a cité Batman: Ego and Other Tails, par le grand Darwyn Cooke, en s’inspirant spécifiquement de la façon dont Batman affronte «l’ombre de lui-même». Et bien que ce ne soit peut-être pas une histoire d’origine de Batman, Reeves a déclaré que c’était une sorte d’histoire d’origine pour la tristement célèbre galerie des voleurs de Batman – Catwoman n’est pas encore tout à fait Catwoman; Riddler n’est pas tout à fait Riddler; et même The Penguin ne fait que commencer (et déteste quand les gens l’appellent The Penguin).

Quand cela vient à Robert Pattinson‘S Batman, Reeves a déclaré qu’il avait choisi l’acteur parce qu’il était un grand fan du travail de Pattinson. Il a également déclaré que Pattinson avait même aidé à concevoir un peu le costume de chauve-souris et que le costume de chauve-souris de ce film était un costume pratique, l’idée générale étant que Batman l’a fabriqué à partir de zéro. C’est un costume qui évolue encore; le capot contient même des dégâts de combat pour montrer que Batman le porte depuis un certain temps. Pattinson possède également « l’âme de quelqu’un qui peut jouer à Batman comme vous ne l’avez jamais vu auparavant », en ce qui concerne Reeves.

Au-delà du Batman, Reeves a également parlé un peu de la série Gotham PD qui sera dérivée du film. L’émission traitera également de la corruption de Gotham – et de sa police corrompue. C’est aussi une préquelle, remontant à la première année où Batman commence à apparaître dans la ville et se concentrant sur la façon dont ces flics corrompus en tiennent compte.

Seulement 25% du film a été tourné jusqu’à présent, la production étant arrêtée en raison du coronavirus. L’espoir est que Reeves et sa société se remettent au travail le mois prochain. Et après ce panel, j’ai encore plus hâte qu’ils y reviennent, car je veux voir ce film le plus tôt possible.

Les étoiles de Batman Robert Pattinson comme Batman; Zoë Kravitz comme Catwoman; Paul Dano comme The Riddler; Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon; John Turturro comme Carmine Falcone; Peter Sarsgaard comme Gil Colson, procureur du district de Gotham; Jayme Lawson comme Bella Reál, candidate à la mairie de Gotham; Andy Serkis comme Alfred; et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman s’ouvre 1 octobre 2021.

