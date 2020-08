Mexico – Le Pape François a appelé à un monde « totalement exempt d’armes nucléaires » lors de l’Angelus ce dimanche.

Il a rappelé les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, et récemment le problème au Liban dans lequel plus d’une centaine de personnes ont été tuées par une explosion.

« Les 6 et 9 août 1945, il y a 75 ans, les tragiques bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki ont eu lieu. »

« Je renouvelle mon invitation à prier et à nous engager pour un monde totalement exempt d’armes nucléaires », a-t-il déclaré.

Demander la prière pour le Liban

Le Pape a demandé la prière pour le Liban, après la tragédie qui s’est produite au cours de la semaine.

«La catastrophe de mardi dernier appelle tout le monde, à commencer par les Libanais, à collaborer pour le bien commun de ce pays bien-aimé».

Il a indiqué qu’il restera dans la prière pour que ledit pays soit libre de toute pensée qui l’empêche de s’approcher de Dieu.

« Bien sûr, cette coexistence est maintenant très fragile, nous le savons, mais je prie pour qu’avec l’aide de Dieu et la participation loyale de tous, elle puisse renaître libre et forte. »

Le Pape a invité les citoyens libanais à «être proches des gens sur leur calvaire, comme ils le font ces jours-ci, avec solidarité et compassion, avec un cœur et des mains ouverts pour partager».

Il a demandé à tout le monde de soutenir le pays après la période difficile qu’il traverse.

« Ils ont besoin de l’aide généreuse de la communauté internationale. »

Il a demandé aux évêques, prêtres et religieux du Liban de « rester proches du peuple et de vivre un style de vie marqué par la pauvreté évangélique, sans luxe, car son peuple souffre et souffre beaucoup », a-t-il dit.

