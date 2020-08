Beaucoup peuvent se souvenir Britney Spears pour ses vieilles gloires en tant que «princesse de la pop», dominant les palmarès de popularité de la fin des années 1990 au milieu des années 2000 avec de nombreux jalons. Cependant, Ces dernières années, la star a attiré l’attention de tous en raison d’une situation assez particulière qui a même conduit les fans à créer le mouvement #FreeBritney..

Début 2019, la chanteuse a annoncé qu’elle annulerait sa résidence à Las Vegas pour passer du temps avec sa famille, parce que son père Jamie Spears était en très bonne santé. En avril de la même année des paparazzi l’ont surprise en train de quitter un centre de rééducation –Aussi bien qu’en 2007, lors de son enlèvement–. Mais cette fois, Des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles tout cela était en fait une façade pour cacher quelque chose de plus grave.

Qu’est-ce qui se passe avec tout ce truc de Britney Spears?

En 2008 et après que Britney Spears ait perdu la raison, TMZ a rapporté que son père et avocat, Andrew Wallet, a obtenu le contrôle total des finances de la pop star. Depuis lors, on dit que les deux ont géré chacune des actions du chanteur de « Toxic », même la même source et d’autres médias ont commencé à dire que ils lui ont donné 1500 dollars à vivre (malgré des millions de dollars) et qu’avant de le dépenser, il doit demander une autorisation préalable.

A toute cette situation il faudrait ajouter le nom du manager du chanteur, Jodi Montgomery, à qui Jamie Spears a donné sa part pour gérer les finances du chanteur. Cependant, elle a commencé à tout faire pour que Britney ait le contrôle sur l’argent qu’elle gagne, menant à un procès en Californie pour décider si elle est apte à prendre des décisions concernant ses revenus et sa vie en général.

Jamie Spears parle de #FreeBritney

Mais maintenant et après presque un an d’explosion de la bombe #FreeBritney, Le père de Britney Spears a parlé dans une interview pour Page Six à propos de toutes ces déclarations que les fans ont faites sur la façon dont « il a kidnappé » sa fille et qualifiant toute cette situation de « blague ». Pour commencer, M. Spears a appelé «les fans des théories du complot» à ceux qui pensent que «la princesse de la pop» vit privée de sa liberté.

«Ils ne savent rien. Le monde n’a aucune idée de ce qui se passe », a déclaré Jamie Spears. Après Il a profité de l’espace pour dire qu’il n’est pas entre ses mains de décider si lui et les personnes légalement accréditées pour gérer les finances du chanteur doivent continuer à le faire, Cela sera évalué par le tribunal de Californie et décidera de ce qui convient le mieux à votre fille..

La famille Spears est dans toute cette situation

Aussi a répondu aux allégations de vol de l’argent de Britney, en disant: «Je dois rapporter chaque centime dépensé au tribunal chaque année. Comment diable pourrais-je voler quelque chose? J’aime ma fille. J’aime tous mes enfants. Mais c’est notre affaire, c’est quelque chose de privé », a conclu le père de la «princesse de la pop». Il y a quelques semaines, le frère du chanteurBryan a soutenu dans une interview la décision que la famille l’aide en gérant son argent jusqu’à ce qu’elle soit complètement guérie.

D’autre part, la mère de Britney Spears, Lynne est également entré dans toute cette situation, car a soumis des documents juridiques à inclure dans les décisions relatives aux finances de sa fille. En raison de la pandémie, l’audience sur cette question a dû être reportée et pour le moment Tous ces gens continueront de gérer leur argent jusqu’au 22 août, date de la réouverture du dossier.