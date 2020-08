2020-08-03 23:30:05

Le père de Coco Austin est toujours « lié à une machine à oxygène » suite à sa bataille contre le coronavirus, mais est de retour chez lui après un mois à l’hôpital.

Le père de Coco Austin est toujours « lié à une machine à oxygène » après sa bataille contre le coronavirus.

Le père de l’actrice de 41 ans, Steve Austin, a passé un mois à l’hôpital aux prises avec le virus – également connu sous le nom de Covid-19 – et Coco a maintenant révélé que, bien qu’il soit de retour à la maison, il « continue de faire face à des dommages poumons »et devra compter sur une machine à oxygène pour l’aider à respirer jusqu’à« qui sait quand ».

Publiant une photo d’elle-même avec son père, elle a écrit sur les réseaux sociaux: « Covid aftermath …

«Mon père est rentré à la maison! Il est libre de covid, mais il a toujours des poumons endommagés que le covid laisse derrière lui… Il est lié à une machine à oxygène jusqu’à qui sait quand mais il a beaucoup de chance.

«Il a dit qu’être à l’hôpital pendant un mois était comme une prison. Pas de fenêtres. Pas de fenêtres. Pas de visiteurs, rester couché au même endroit et ne pas pouvoir se déplacer, ça l’atteignait. Il ajoute également que l’on pouvait entendre les gens gémir de douleur pendant la nuit. et certaines personnes ne l’ont pas fait .. Tellement triste (sic) »

La star de «Ice Loves Coco» – qui a une fille de quatre ans Chanel avec son mari Ice-T – dit que la bataille de la santé de Steve a été «stressante», mais a remercié ceux qui ont envoyé des prières et lui souhaite bonne chance.

Elle a ajouté: « Il a perdu 30 kilos au cours de cette période, donc mon travail consiste à le repulper pour qu’il retrouve ses muscles naturels et qu’il soit de retour en bonne santé LOL … ça fait du bien de le revoir de bonne humeur..c’est tout la chose a été si stressante … C’est la première fois que Chanel le voit depuis toute l’épreuve, elle était excitée de le voir comme vous pouvez le voir

« Oh et puis-je dire que toutes vos prières ont abouti. #Powerofprayer Merci (sic) »

La publication sur les réseaux sociaux intervient après que le rappeur Ice-T a admis qu’il avait presque perdu son beau-père à cause du coronavirus, car il a dit qu’il connaissait huit personnes décédées après avoir contracté la maladie.

Il a dit la semaine dernière: « Il est facile de dire: ‘Oh, je ne peux pas l’attraper,’ mais une fois que vous connaissez des gens … je connais environ huit personnes qui sont décédées. Donc, je n’ai pas besoin de plus de preuves que je ne veux pas jouer avec.

«Je déteste le dire, mais le père de Coco est un type de type Harley-Davidson, sans masque. Et ça l’a mis sur le dos. Au moment où il est allé à l’hôpital, il avait une pneumonie dans deux poumons.

«Ils l’ont détenu pendant environ trois jours aux soins intensifs. Ensuite, ils vous appellent et vous appellent les plus proches parents, et c’est là que ça fait peur. Nous devrons peut-être le mettre sous respirateur. Et il lui a fallu un mois pour le faire. il sort de l’hôpital, que Dieu le bénisse. «

Mots clés: Coco Austin, Steve Austin, Ice-T

Retour au flux