Alors que « The Ellen DeGeneres Show » termine sa pause estivale, Variety a appris que les producteurs abordent lundi avec le personnel des comptes rendus d’inconduite en milieu de travail sur la populaire série de discussions de jour, qui font actuellement l’objet d’une enquête de WarnerMedia. Alors que de plus en plus d’allégations se font jour, des questions se posent sur la manière dont le bavard lucratif de DeGeneres et le personnage public soigneusement conçu seront affectés.

Les créatifs et producteurs seniors sont de retour au travail cette semaine, avec les quelque 140 membres du personnel de «Ellen» qui reviennent progressivement par étapes après la pause. L’enquête est toujours en cours. Comme Variety l’a rapporté en exclusivité la semaine dernière, le producteur de la série Telepictures et le distributeur Warner Bros. Television ont informé le personnel que le groupe de relations avec les employés de WarnerMedia et une société tierce interrogeraient les employés actuels et anciens au sujet de leurs expériences sur le plateau.

L’enquête fait suite à plusieurs rapports de mauvais traitements et d’inconduite, y compris une enquête de BuzzFeed News à la mi-juillet qui a fait apparaître des allégations de comportement raciste et d’intimidation dans l’émission. En avril, Variety a rapporté l’indignation parmi les membres de l’équipe de l’émission pour la réduction de salaire, le manque de communication et le mauvais traitement de la part des producteurs après l’arrêt de la production par la pandémie; une entreprise de technologie non syndiquée a été engagée pour enregistrer l’émission à distance depuis la maison californienne de DeGeneres. La semaine dernière, un rapport BuzzFeed News distinct a émergé, qui incluait des dizaines d’anciens employés alléguant une inconduite sexuelle et du harcèlement de la part de hauts dirigeants de l’émission.

La nouvelle saison de « Ellen » devrait sortir le 9 septembre. Une autre émission animée par DeGeneres, « Game of Games » sur NBC, est de retour en production la semaine du 24 août, bien que selon ceux qui connaissent la situation , il est encore indéterminé s’il y aura un public de studio pendant l’enregistrement.

Il reste à voir comment les récents rapports auront un impact sur l’audience «Ellen» à l’automne.

« Ce qui rend les choses difficiles, avec le genre de crise que cela représente, c’est que ce n’est pas un problème aigu » comme le harcèlement de DeGeneres elle-même ou le détournement de fonds, a déclaré Andrew Moesel, vice-président senior des questions et de la gestion de crise de Ketchum. «C’est plus un défi pour toute l’éthique de sa marque, qui est en tant que personne amicale et accessible d’à côté, ce qui est vraiment la façon dont les téléspectateurs la perçoivent et sa valeur en tant qu’artiste.»

Les allégations «créent une faille considérable dans l’impression qu’elle est une voisine amicale avec qui vous passez votre après-midi», a-t-il déclaré.

Compte tenu de la popularité de l’émission de longue date, certains publicistes disent que la base de fans de DeGeneres ne s’arrêtera probablement pas à cause des rapports récents, bien que seul le temps nous dira si la publicité négative affectera les téléspectateurs plus occasionnels.

Le personnage public de DeGeneres en tant qu’animateur de talk-show a été construit sur le principe: «Soyez gentils les uns envers les autres». Lorsque «Ellen» a remporté un Daytime Emmy en juin pour le meilleur talk-show de divertissement, DeGeneres a déclaré dans son discours d’acceptation qu’elle utiliserait plus activement son émission comme un moyen de créer un changement et d’amplifier la voix des Noirs et des personnes de couleur.

À la suite de la récente vague de manchettes, DeGeneres a publié la semaine dernière une lettre d’excuses émotionnelles au personnel indiquant que l’émission n’était pas le «lieu du bonheur» qu’elle avait promis qu’il serait, et a déclaré qu’elle était «déçue d’apprendre que ce n’était pas le cas. Cas. » Le producteur exécutif Ed Glavin devrait quitter son rôle.

Le publiciste de divertissement Danny Deraney a déclaré qu’il entendait des histoires sur le comportement présumé de DeGeneres «depuis des années», y compris de ceux qui ont travaillé sur son émission.

«Je pense qu’Ellen a eu un problème avec la lecture de la pièce ces derniers temps», a-t-il déclaré, en référence à DeGeneres diffusant depuis sa maison de taille au milieu de la pandémie et qualifiant l’auto-quarantaine de «prison», et les critiques qu’elle a reçues après que des photos aient fait surface d’elle. assister à un match de la NFL avec l’ancien président George W. Bush il y a un an.

«Elle a un problème d’image qui va clairement avoir besoin d’un peu de travail pour sauver tout type d’élan qu’elle a gagné au cours de cette période ou tout type de réputation positive qu’elle a», a déclaré Deraney. «Il y a beaucoup de négativité autour d’elle et de son émission, et cela commence par offrir de meilleures excuses et s’approprier ce qu’elle a fait, et être vraiment meilleure.