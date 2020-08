Les chanteurs Miley Cyrus et Noah Cyrus ont tous deux une base de fans substantielle. Issu de la même famille musicale, certains fans aimeraient les voir chanter ensemble ou même collaborer sur un morceau original. Voici pourquoi une photo supprimée du petit ami de Noah a conduit à des spéculations en août 2020.

Noah et Miley ont joué ensemble

EN RELATION: Noah Cyrus explique comment la renommée de Miley Cyrus l’a affectée

Les sœurs ne sont pas étrangères à occuper la même scène. Lorsque Noah a ouvert pour Katy Perry en 2017, Miley et leur père, Billy Ray Cyrus, l’ont rejointe au Madison Square Garden, chantant son tube classique, «Achy Breaky Heart». Cette même année, les deux femmes se sont produites au iHeartSummer Weekend et à Wango Tango.

Mais Noah a dit à quel point il était difficile de grandir dans l’ombre de Miley. Sa chanson, «Young & Sad», reflète cela. Comme elle l’a dit à Paper Magazine en 2019, «se faire dire que vous êtes moins qu’un membre de votre famille, cela peut foutre une personne. Je ne suis pas moins que n’importe qui », ajoutant:« Miley et moi sommes des personnes complètement différentes. »

Smokepurpp et Noah sortent ensemble

Une façon dont Noah est en fait comme Miley? En tant que célébrité, sa vie amoureuse a reçu beaucoup d’attention. Elle était auparavant liée au rappeur Lil Xan pendant plusieurs mois. Leur rupture début 2019 est survenue lorsqu’il l’a accusée de l’avoir trompé.

En juillet 2020, Noah a établi sa relation avec un autre artiste, Smokepurpp, officiel d’Instagram, en écrivant: «Personne ne me rend plus heureux.» C’était quelques jours après avoir partagé une photo d’eux sur la plateforme et l’avoir taguée. Des semaines plus tard, Noah a publié les photos ci-dessus.

Ce que Twitter pense de son histoire Instagram

Ces clichés semblent également être du 31 juillet 2020, le jour où Smokepurpp a partagé la photo ci-dessus de sa petite amie et de sa sœur dans son histoire Instagram, capturée par un compte de fan Twitter. « Le petit ami de Noah vient de partager cette photo de @MileyCyrus avec Noah », ont-ils écrit, ajoutant « des séances dans le jardin? » Smokepurpp a supprimé l’histoire peu de temps après.

Miley a animé les Backyard Sessions, un concert intime dans lequel elle couvre d’autres artistes, à deux reprises auparavant. Le premier, en 2012, ne contenait que quelques chansons. Mais la seconde l’a vue chanter avec des artistes comme Ariana Grande. Les clips, diffusés sur sa chaîne YouTube, ont été créés en collaboration avec son organisation, la Happy Hippie Foundation.

Miley Cyrus et Noah Cyrus collaborent-ils?

Noah Cyrus et Miley Cyrus aux MTV Video Music Awards 2017 le 27 août 2017 | Jeff Kravitz / FilmMagic

EN RELATION: Noah Cyrus fête ses 20 ans: Sœur Miley Cyrus célèbre sa musique (dont 1 choix «controversé»)

Alors, que pensent ses fans de la photo? « Et si elle couvrait l’une des chansons de Noah », a écrit un utilisateur de Twitter. Dans les sessions précédentes de Backyard, Cyrus a repris les chansons d’artistes comme Joan Jett et Melanie, tout en étant accompagné par eux. Un autre a suggéré qu’il pourrait même s’agir d’une collaboration inouïe, en écrivant «MUSIC VIDEO FOR THEIR NEW ERAS», sur Twitter.

Bien qu’une autre série de sessions d’arrière-cour puisse être ce que souhaitent certains fans de Miley, il existe d’autres possibilités. La chanteuse devrait se produire (virtuellement) au iHeartRadio Music Festival, alors peut-être que Noah la rejoint, et c’était une répétition générale. Quoi qu’il en soit, maintenant que Noah a partagé ces photos, les fans des deux Cyrus n’auront probablement plus à attendre beaucoup plus longtemps.