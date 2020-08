Elle apprécie le succès de sa chanson WAP aux côtés de la chanteuse Cardi B – mais Megan Thee Stallion a également souffert de sa blessure au pied.

Et mercredi, la star, de son vrai nom Megan Pete, a publié une série de clichés montrant ses blessures par balle.

Parallèlement aux images Instagram désormais supprimées, elle a également donné à ses fans une mise à jour sur ses pieds et a dissipé toute confusion concernant les blessures.

Quelle mise à jour Megan Thee Stallion a-t-elle donnée à propos de son pied après avoir été abattue?

Megan a publié une série de photos maintenant supprimées sur Instagram montrant ses blessures par balle et les médecins travaillant sur ses pieds.

Elle a également écrit un long message sur les rumeurs circulant en ligne et expliqué le positionnement de ses blessures.

Dans le post, qui a été partagé par TMZ, Megan a déclaré qu’elle «guérissait bien» et avait «ses points de suture enlevés il y a 2 semaines et était prête à aller célébrer le WAP numéro 1».

Megan Thee Stallion s’exprime et partage une image de ses blessures par balle après que des gens l’ont accusée d’avoir menti au sujet d’une balle: «Vous aimez tous entendre les mauvaises nouvelles avant les bonnes nouvelles, un mensonge se répand plus vite que la vérité, et vous croyez vraiment que la merde YALL invente…» ❤️ pic.twitter.com/lkGhxQeBo5 – THE NEIGHBORHOOD TALK (@TNHTalk) 19 août 2020

Megan a écrit: «Vous aimez tous entendre les mauvaises nouvelles avant les bonnes nouvelles, un mensonge se répand plus vite que la vérité et vous croyez vraiment que ce que vous inventez…

«J’ai été touché à l’arrière de mes pieds parce que lorsque j’ai été touché, je m’éloignais FACE AU DOS»

Elle a ajouté: «Pourquoi mentirais-je à propos de me faire tirer dessus? Pourquoi êtes-vous si bouleversé que je ne veux pas être triste dans le lit? Qu’est-ce que vous êtes contrarié que je puisse marcher?

Qu’est-il arrivé aux pieds de Megan?

Le mois dernier, il a été rapporté que Megan était dans une voiture avec le rappeur Tony Lanez lorsqu’il a été arrêté à Hollywood le 12 juillet, selon TMZ.

Le département de police de Los Angeles a déclaré plus tard à TMZ et à Vulture que Lanez avait été accusé de porter une arme à feu dissimulée dans un véhicule.

Au début, il a été dit que Megan avait été blessée avec du verre, mais elle s’est ensuite rendue sur Instagram pour révéler qu’elle avait reçu une balle dans les deux pieds.

Elle a donné des détails sur la nuit «traumatisante» et a écrit: «Je n’ai jamais été arrêtée, les policiers m’ont conduit à l’hôpital où j’ai subi une intervention chirurgicale pour retirer les balles.»

Megan a-t-elle dit autre chose à propos de la fusillade?

La chanteuse a été obligée de répondre aux rumeurs et aux mèmes publiés en ligne peu de temps après avoir appris qu’elle avait été abattue.

Elle a tweeté: «Les femmes noires ne sont tellement pas protégées et nous détenons tellement de choses pour protéger les sentiments des autres sans considérer les nôtres.

Les femmes noires sont tellement non protégées et nous détenons tellement de choses pour protéger les sentiments des autres sans considérer les nôtres. Cela pourrait être drôle de vous tous sur Internet et juste un autre sujet désordonné dont vous pourriez parler, mais c’est ma vraie vie et je suis vraiment blessé et traumatisé. – HOT GIRL MEG (@theestallion) 17 juillet 2020

«Cela pourrait être drôle de vous tous sur Internet et juste un autre sujet désordonné dont vous pourriez parler, mais c’est ma vraie vie et je suis dans la vraie vie blessé et traumatisé.

Depuis, elle travaille à la promotion de sa nouvelle chanson WAP avec Cardi B et du clip vidéo d’accompagnement mettant en vedette Kylie Jenner.

