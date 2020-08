Le plan de santé de SAG-AFTRA a annoncé mercredi soir des changements qui verraient les primes des membres augmenter et les règles d’éligibilité se resserrer. Les changements sont, selon une note envoyée aux membres du syndicat jeudi soir, en réponse à des déficits projetés de plusieurs dizaines de millions de dollars pour 2020 et 2021.

«Sans restructuration du plan de santé, nous prévoyons un déficit de 141 millions de dollars cette année et de 83 millions de dollars en 2021 et, d’ici 2024, le plan de santé devrait être à court de réserves», indique la note. «Nous devons empêcher que cela se produise.»

Selon la note de service, l’augmentation des coûts des soins de santé et la fermeture de l’industrie du divertissement ont contribué à la situation désastreuse du plan de santé. Un bulletin accompagnant la note de service et envoyé par la poste aux membres du syndicat détaille les changements, qui comprendront de nouvelles exigences d’admissibilité et la combinaison du Plan I et du Plan II en un seul régime de soins de santé.

L’un des changements les plus importants semble concerner la façon dont les conjoints de syndiqués sont couverts. Selon le bulletin d’information, si le conjoint d’un syndiqué se voit offrir une assurance maladie par son employeur, ledit conjoint doit accepter cette couverture et quitter le régime SAG-AFTRA.

La newsletter détaille également les nouvelles primes. La couverture pour un participant au régime augmentera à 375 $ par trimestre; pour un participant et une personne à charge, la prime sera de 531 $ par trimestre; les primes pour un participant et deux personnes à charge ou plus seront de 747 $ par trimestre.

La combinaison des deux régimes élimine le régime de niveau 2 à seuil inférieur, qui était offert aux participants qui gagnaient au moins 18 040 $ en un an. Fini aussi le plan de niveau supérieur, avec son seuil de 35 020 $. En vertu du nouveau régime combiné, les participants devraient gagner 25 950 $ pour être admissibles. Mais le changement signifie que les travailleurs qui seraient admissibles cette année à une assurance en vertu du Plan II ne seront pas admissibles l’année prochaine au même niveau de revenu.

«Nous comprenons que personne ne se réjouit de l’interruption de la modification de la couverture santé – même si des alternatives similaires et moins coûteuses sont disponibles – mais il est important de noter que les participants qui perdent la couverture du régime peuvent toujours avoir de bonnes options d’assurance maladie abordables», le plan de santé mémo continué.