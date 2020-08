Les projets étant retardés à gauche et à droite en raison de la pandémie de coronavirus, les fans de Marvel Cinematic Universe ont naturellement commencé à disséquer tous les aspects des 20 derniers films. Et quand nous avons tous trop de temps libre, nous réalisons des choses décevantes. Récemment, les fans ont commencé à repenser au plan de Thanos dans Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie pour se débarrasser de la moitié de la population de l’univers. L’intrigue nous a tous entraînés pendant deux films entiers, mais avec le recul, les fans se demandent si cela a du sens.

Le plan de Thanos dans Infinity War et Endgame

Thanos est un méchant intéressant en ce qu’il n’est pas motivé par le pouvoir – il est motivé par le désir de sauver l’univers. La planète natale de Thanos, Titan, a été détruite en raison de la surpopulation et de la surconsommation des ressources naturelles de la planète. Thanos a d’abord eu l’idée de se débarrasser de la moitié de la population de Titan dans le but de sauver le monde, mais son idée a été rejetée et la planète a finalement été détruite.

La mort de sa planète a donné à Thanos le désir de sauver le reste de l’univers des mêmes erreurs. Mais cette fois, au lieu de permettre aux autres de dire non à son plan, Thanos a décidé d’agir de son propre chef. Il a cherché les six Infinity Stones qui, une fois placées dans son gant, lui permettraient de tuer la moitié de la population de l’univers au hasard. Cela, pensa-t-il, sauverait finalement l’univers de la même destruction qu’il a vue sur sa planète natale.

… Mais cela fonctionnerait-il vraiment comme il le pensait?

Thanos a réussi son plan. Il a pris le contrôle des six Infinity Stones et, d’un claquement de doigts, a tué la moitié de la population de l’univers. Le résultat aurait dû être que la population restante aurait deux fois plus de ressources à leur disposition et ne mettrait plus leurs planètes en danger de surconsommation.

Mais cela fonctionnerait-il réellement? Les fans se sont récemment rendus sur Reddit pour discuter de leurs réflexions sur le sujet:

«Le plan de Thanos était donc de tuer la moitié de la population de l’univers pour leur permettre de commencer une nouvelle vie avec le double des ressources qu’ils auraient eues? Mais n’était-ce qu’une solution temporaire? Dans X ans, les populations se reproduiraient et tout le monde reviendrait à la case départ. Comment aurait-il géré cela? Snap encore? Tuer les personnes qui n’ont pas été cassées la première fois? Changer complètement son plan?

Les fans pensent que le plan de Thanos n’a pas vraiment de sens

De nombreux fans ont répondu au message en convenant que le plan n’avait pas beaucoup de sens. La solution aurait en effet été au mieux temporaire, conduisant à la même croissance démographique qui a d’abord conduit au problème initial que Thanos essayait d’arrêter. En plus de cela, Thanos a détruit les Infinity Stones après les avoir utilisées, il n’aurait donc pas été en mesure de faire un autre cliché lorsque les niveaux de population ont de nouveau augmenté. Un utilisateur a déclaré que c’était sa plus grande frustration: « Je pense que le vrai problème était de détruire les pierres de l’infini, mon canon principal était qu’il utilise à nouveau les pierres tous les X ans dont il a besoin … mais ensuite il les a détruites. »

D’autres utilisateurs ont souligné que s’il semblait que le plan de Thanos provenait d’un lieu d’altruisme dans la mesure où il souhaitait sauver l’univers, ils soupçonnaient qu’il souhaitait également le pouvoir après tout. Un utilisateur a déclaré: «Le [directors] a convenu que son plan était défectueux; il s’agissait plus de montrer son complexe messianique et que sa voie était la bonne. Peut-être que Thanos pensait que la population restante se tournerait vers lui pour obtenir des conseils après le claquement, lui donnant ainsi du pouvoir. Quelles que soient ses vraies raisons, au moins les films étaient assez bons pour les distraire de ce plan idiot.