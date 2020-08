L’une des franchises d’horreur les plus réussies de tous les temps, la série de films Resident Evil, se dirigera vers 4K Blu-ray cet automne. Les six films seront inclus, avec une tonne de fonctionnalités spéciales et une coupe étendue d’Apocalypse. La plupart de ce qui est inclus dans les fonctionnalités spéciales répertoriées a déjà été vu, mais une partie sera désormais également incluse sur les disques 4K. Difficile de croire que cette franchise a duré six tranches, mais pour la plupart, ces films étaient des montres divertissantes et amusantes. Vous pouvez voir la liste complète et les spécifications de la version ci-dessous, et l’ajouter à votre collection le 3 novembre.

« L’une des franchises de films de jeux vidéo en direct les plus réussies de tous les temps sera mise à niveau lorsque la COLLECTION RESIDENT EVIL 4K ULTRA HD arrivera le 3 novembre de Sony Pictures Home Entertainment. Cet ensemble cadeau en édition limitée marque la première fois que les fans être en mesure de visionner les six films sur disque 4K Ultra HD avec plage dynamique élevée et audio Dolby Atmos. Les films seront également disponibles numériquement en 4K avec HDR. «

RESIDENT EVIL CARACTÉRISTIQUES BONUS

BLU-RAY ™

Commentaire des acteurs et des cinéastes Commentaire sur les effets visuels Fin alternative avec le réalisateur Paul W.S. Présentation de la vidéo d’Anderson12 Featurettes Clip vidéo « My Plague » de Slipknot

4K ULTRA HD

RESIDENT EVIL: APOCALYPSE CARACTÉRISTIQUES BONUS

BLU RAY

Commentaire du cinéasteCommentaire de la diffusionCommentaire de l’écrivain / producteurScènes supprimées « Game Over » Documentaire « Corporate Malfeasance » Featurette « Game Babes » Featurette « Symphony of Evil » Featurette

4K ULTRA HD

Coupes théâtrales et prolongées du filmBandes-annonces théâtrales

RÉSIDENT, MAUVAIS, EXTINCTION CARACTÉRISTIQUES BONUS

BLU RAY

« Under the Umbrella » Picture-in-PictureCommentaire de réalisateurSupprimées Scenes4 Featurettes

4K ULTRA HD

Carte routière des résidents: réflexions sur l’avenir de la série

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE CARACTÉRISTIQUES BONUS

BLU RAY

« Undead Vision » Picture-in-PictureCommentaire de réalisateurScènes supprimées et étenduesOuttakes7 Featurettes

4K ULTRA HD

Alice ActivatedBandes-annonces théâtrales

RESIDENT EVIL: RETRIBUTION CARACTÉRISTIQUES BONUS

BLU RAY

Commentaire du réalisateur et de la distributionCommentaire du réalisateur Scènes supprimées et étenduesOuttakesProject Alice: The Interactive Database8 Featurettes

4K ULTRA HD

Le mal devient mondialUndead RetributionBandes-annonces théâtrales

RESIDENT EVIL: LE CHAPITRE FINAL CARACTÉRISTIQUES BONUS

BLU RAY

Mode de représailles avec Paul W.S. Anderson et Milla Jovovich3 Featurettes

4K ULTRA HD

Carnage maximum: meilleures victoiresCreature ChronologyBandes-annonces théâtrales

SPÉCIFICATIONS

4K Ultra HD: Tous les films présentés à une résolution ultra haute définition 2160p avec HDR 10 et audio immersif Dolby Atmos + pistes audio de cinéma originales DTS-HD MA 5.1 (DTS-HD MA 7.1 pour RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER); les proportions varient

Blu Ray: Tous les films présentés à une résolution haute définition de 1080p; les proportions et les configurations audio varient

