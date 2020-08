Le jour le plus clair et la nuit la plus sombre, comme le dirait lui-même la « lanterne verte », Ryan Reynolds, Il a fait ressortir son esprit d’entreprise, même s’il a découvert en peu de temps que le vrai business est à l’honneur. L’acteur a annoncé en grande pompe le lancement de son propre service de télévision en streaming, mais quelque chose s’est mal passé en cours de route. Eh bien, en moins qu’un coq chante, il a fini par mettre le feu à son initiative, tout comme Deadpool le ferait.

Le nouveau propriétaire de l’entreprise de télécommunications «Mint Mobile‘, Est devenu impressionnant avec des idées créatives et innovantes qui, selon lui, révolutionneraient l’entreprise du jour au lendemain, réussissant à rivaliser avec Disney, Netflix ou Amazon Prime. Ainsi, le 12 août 2020, Reynolds a expliqué sur son compte Twitter que comme « Toutes les entreprises technologiques ont besoin d’un service de télévision en continu », et la sienne ne pouvait pas être laissée pour compte.

Promettant que la diffusion de «Mint Mobile Plus» serait « le plus accessible au monde « , en plus il diffuserait en haute définition sur DVD. Oui, vous avez bien lu, un seul film au moment où les grandes chaînes nous ont habitués à pouvoir dévorer séries et films par un fil. Mais ce n’est pas le pire. Le film ne parle pas du troisième opus de Deadpool, ni de la première de son prochain film, « Free Guy », mais de l’une de ses œuvres les moins à succès: « Infaillible », également connu en espagnol comme « Infaillible » à partir de 2003.

Cacaro!

Tant d’attente, pour ce résultat, il était définitivement infaillible que personne ne veuille souscrire. Et pas faute de talent ou de ressources financières. En fait, Ryan Reynolds, avec Dwayne Johnson, «the Rock», vient d’être nommé par Forbes comme lLes acteurs hollywoodiens les mieux payés en 2020. Je pense juste que notre nouvel entrepreneur était tellement enthousiaste à l’idée d’entrer dans le monde des affaires qu’il n’a pas pensé à l’octroi de licences et Droits d’utilisation des bandes.

Par conséquent, deux minutes après l’annonce de son grand spectacle, avec toute la douleur du monde Ryan Reynolds, a dû se rétracter. En réponse à son tweet, l’acteur a écrit que « l’équipe d’experts en données a déterminé que ‘Mint Mobile Plus’ aurait probablement proche pour le week-end, se tournant vers enfocus sur la fourniture d’Internet Premium».

Cependant, nous ne pouvons pas nier que «Mint Mobile Plus» n’est pas une si mauvaise idée. Comme on dit, plus il y en a, mieux c’est; et avoir un meilleure offre streaming pour satisfaire tous les goûts, ça ne fera jamais de mal. Comme le cerveau de Ryan Reynolds, il travaillera dessus jusqu’à ce qu’il découvre la formule parfaite qui s’intègre si bien dans le monde du La technologie, comme dans le spectacle. Au moins l’acteur de 43 ans s’est retrouvé avec un bon goût dans la bouche, après avoir offert 5 mille dollarsC’est gratifiant de trouver l’ours en peluche qui contenait un message vocal très spécial. Découvrez l’histoire ici.