Le scénariste-réalisateur de «The Batman» Matt Reeves a dévoilé la première bande-annonce du film lors du dernier panel de l’événement DC FanDome samedi.

Le teaser maussade, réglé sur « Something in the Way » de Nirvana, se concentre principalement sur la présence du Riddler (Paul Dano), qui laisse une série de teasers mortels pour le Batman et le commissaire Gordon (Jeffery Wright). Il révèle également quelques aperçus rapides de Zoë Kravitz en tant que Catwoman, fournit le premier regard complet de Pattinson dans le Batsuit et conduisant la Batmobile, et souligne l’approche brutale de Batman pour lutter contre le crime alors qu’il bat la merde d’un voyou de bas niveau pour faire un point.

Dans le panneau du film, Reeves a déclaré que «The Batman» ne serait pas une histoire d’origine en soi, mais que cela commence dans la «deuxième année» de l’émergence de Batman, dans laquelle Batman et plusieurs autres personnages emblématiques – Catwoman, the Riddler, et le pingouin (Colin Farrell) – sont encore aux premiers stades de leur développement. En explorant la corruption au cœur de l’histoire, Batman commence également à découvrir une histoire plus large de corruption dans la ville et comment elle peut se connecter à la famille Wayne, extrêmement riche et puissante.

Juste avant le début du panel, Warner Bros. a également publié une série d’images de premier regard de Robert Pattison dans le rôle de Bruce Wayne / Batman du film.

Reeves a régulièrement taquiné des aperçus de son film, à partir de février avec une vidéo de Pattison portant le Batsuit avec un extrait de la partition de Michael Giacchino pour le film. Quelques semaines plus tard, une vidéo et des photos de l’ensemble ont été divulguées plus tard sur le Batcycle et un regard plus complet sur le Batsuit, et début mars, Reeves a tweeté un premier regard officiel sur la Batmobile.

Le film a dû suspendre la production en raison de la pandémie de COVID-19 et devrait recommencer le tournage début septembre. Reeves a déclaré qu’il n’avait tourné que 25% du film jusqu’à présent et que le retard a repoussé la date de sortie officielle de juin à octobre 2021.

Le film met également en vedette John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson et Andy Serkis.

Reeves travaille également avec Terence Winter («The Sopranos») sur une série télévisée dérivée «Gotham PD» qui se déroule un an avant les événements de «The Batman». Reeves a déclaré dans le panel que l’émission se concentrera sur un flic corrompu au cours de la première année de l’émergence de Batman à Gotham City. HBO Max a repris le spectacle avec un engagement de série.

Le panneau «The Batman» a couronné la première vague d’événements DC FanDome qui se sont déroulés dans des panneaux virtuels tout au long de la journée, la plupart se concentrant sur la prochaine liste de fonctionnalités de Warner Bros. basées sur les propriétés de DC Comics. Un événement de suivi principalement axé sur la télévision aura lieu le 12 septembre.