Les rumeurs entourant le nouveau Call of Duty n’ont pas augmenté, mais il semble qu’une révélation arrive bientôt. Pour l’instant, nous avons déjà le premier teaser de ce qui a jusqu’à présent été appelé Call of Duty 2020, et il a été lancé directement aux joueurs de Call of Duty: Warzone avec un message étrange qui a révélé de nouveaux détails sur le jeu.

Call of Duty: Black Ops Cold War est le titre supposé du dernier opus de la franchise FPS la plus populaire au monde. Avec le début de la nouvelle saison de Warzone, plusieurs joueurs sont tombés sur un étrange message qui a interrompu leurs parties. Alors que pour certains le message disait « Connaissez votre histoire » (« Connaissez votre histoire »), d’autres ont rapporté avoir reçu un message dans des lettres russes disant « Doomed to Repeat It » (« condamné à le répéter »).

Voici comment le message est apparu à certains joueurs:

COD 2020 TEASER DANS WARZONE @PrestigeIsKey @ TheMW2Ghost @ModernWarzone @FaZeJev @charlieINTEL pic.twitter.com/PVBgnlhd6g – Noah (@TwomesYT) 7 août 2020

Pour l’instant, on n’a pas découvert ce qui a déclenché le teaser, mais on pense que cela pourrait arriver de manière complètement aléatoire à n’importe quel joueur. Aussi on pense que le bunker a quelque chose à voir avec le messageEh bien, quelqu’un a rapporté qu’après avoir reçu un carton rouge, il s’est rendu à cet endroit pour l’échanger, et les lettres sont apparues environ trente secondes plus tard.

Voici une autre preuve:

Teaser de la morue 2020 dans Warzone !!! Vidéo complète !!!! @PrestigeIsKey @NICKMERCS @timthetatman @drdisrespect @InfinityWard @CallofDuty @charlieINTEL @Swagg #CallofDuty # CoD2020 #CallofDutyModernWarfare #Warzone @RavenSoftware @TreyNirarch pic.tEMawitter.com/H – NutterButterAF (@NutterButterAF) 7 août 2020

Pour l’instant, ni Activision ni Infinity Ward n’ont confirmé que ce message est un teaser pour le prochain titre de la franchise, mais sinon, que pourrait-il être d’autre? De plus, selon de multiples rumeurs, il a été dit que nous aurions des nouvelles du nouveau Call of Duty 2020 via Warzone.

Cet étrange message vous est-il apparu dans Warzone? Dites le nous dans les commentaires.