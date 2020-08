Le président du British Film Institute (BFI), Josh Berger, quittera ses fonctions en novembre, après avoir purgé le maximum de 10 années autorisées dans le poste, en tant que gouverneur et président, en vertu de la charte royale du BFI.

Le Département britannique du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) a lancé le processus de recrutement d’une nouvelle chaire.

Berger est membre du conseil d’administration de BFI depuis 2011 et est devenu président en 2016. Il est également président et directeur général de Warner Bros. Entertainment UK, Irlande et Espagne.

Berger a déclaré: «Ce fut un très grand privilège de faire partie de cette merveilleuse organisation au cours des dix dernières années, initialement en tant que gouverneur et plus tard en tant que président depuis 2016.

«Dans le monde dans lequel nous nous trouvons, le BFI est plus important que jamais. Le BFI est un champion du cinéma britannique, est le gardien du patrimoine cinématographique et télévisuel de la nation et a placé la diversité et l’inclusion au cœur de tout ce qu’il fait – et il est le moteur de cela dans notre industrie. Au cours de cette pandémie, la culture cinématographique s’est avérée plus importante que jamais dans nos vies.

«Le rôle de leadership joué par le BFI n’a jamais été aussi crucial alors que l’industrie cherche à se rétablir suite à l’impact du COVID-19. Au cours de cette période difficile, le BFI a conduit l’industrie, en collaboration avec le gouvernement et avec des partenaires clés, à jeter les bases d’une production et d’une exposition de films pour redémarrer en toute sécurité et continuer à stimuler la croissance économique du Royaume-Uni.

Le PDG de BFI, Ben Roberts, a déclaré: «Dans les mois qui ont suivi ma nomination au poste de directeur général et pendant l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire de BFI, Josh a dirigé le conseil d’administration avec une grande détermination et s’est offert à moi-même et à l’équipe de direction un soutien et des conseils considérables. Il y aura de nombreuses occasions de le faire dans les mois à venir, mais alors que la recherche d’un nouveau président commence, je voudrais exprimer ma gratitude pour son leadership et sa sagesse.

Le président de la BFI est un poste non rémunéré et devrait servir deux jours par mois et chaque fois que nécessaire pour consulter le PDG de BFI.

La publicité du DCMS pour le poste le décrit comme «une opportunité extraordinaire pour une personne passionnée par le succès du BFI et de l’industrie cinématographique / cinématographique britannique au sens large, et qui a fait ses preuves en matière de leadership au sein du conseil d’administration, de soutenir le prochain chapitre de Le cinéma britannique et le succès continu des secteurs de l’écran. »

«Le président du conseil choisi devra travailler aux côtés du PDG récemment nommé pour façonner et livrer une vision émergente pour la reprise des secteurs après le COVID-19, et le succès à long terme par la suite. Pour ce faire, le président du conseil choisi doit avoir atteint une stature de leadership dans l’industrie cinématographique, les affaires, une grande institution caritative ou culturelle ou le gouvernement », ajoute la description de poste.

Les candidatures pour le poste se terminent le 5 septembre et les entretiens finaux auront lieu le 2 novembre.