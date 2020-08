Le prince Charles a toujours vécu dans le luxe en tant que membre senior de la famille royale. Il a été l’héritier du trône toute sa vie. Cela lui a permis d’acquérir une énorme richesse, y compris un incroyable portefeuille immobilier. L’une des propriétés que possède le prince de Galles n’est pas seulement une maison de vacances, c’est une île entière.

Le prince Charles possède des maisons dans différents endroits du Royaume-Uni

En tant que fils aîné du monarque régnant, le prince Charles a hérité de la possession du duché de Cornouailles. Il a également reçu le titre de duc de Cornouailles à sa naissance. Le but du duché est de gérer l’ensemble de ses propriétés foncières en Angleterre.

Charles ne peut vendre aucun des actifs du duché à son profit personnel. Cependant, il peut acheter des propriétés. Et, il a acquis de nombreuses maisons à travers le Royaume-Uni.

Sa résidence officielle est Clarence House, située dans le centre de Londres. Il s’agit d’une résidence royale qui était auparavant la maison de la reine Elizabeth et du prince Philip. La reine mère a vécu dans la maison jusqu’à sa mort en 2002.

Selon le magazine Hello, le prince de Galles a acheté son domaine de campagne – Highgrove House dans le Gloucestershire – en 1980. Sa résidence privée en Écosse, Birkhall, se trouve sur le domaine de la reine Balmoral. Pour ses visites au Pays de Galles, le prince Charles est propriétaire de la propriété Llwynywermod qu’il a achetée en 2007.

Les autres maisons comprennent le château de Mey et la maison Dumfries, toutes deux situées en Écosse.

Le prince Charles possède une île entière

Dolphin House est une autre maison sur la liste des propriétés impressionnantes du prince Charles. Cette maison de six chambres est située sur Tresco, dans les îles Scilly. Non seulement le prince de Galles possède Dolphin House, mais il possède également toute l’île de Tresco.

Selon Veranda, Tresco est une île sans voiture avec seulement 175 habitants. Il est situé à moins de 50 km au large de la côte anglaise de Cornouailles. Il est accessible par ferry, hélicoptère et avion. L’île semble également être le lieu de vacances ultime, grâce à ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines.

Cependant, ce n’est pas seulement un paradis royal. Dolphin House est en fait ouvert au public pour les locations de vacances. Les tarifs hebdomadaires pendant la haute saison commencent à 4 865 £ (6 430 $). La maison peut accueillir jusqu’à dix personnes. Il dispose d’une terrasse privée, d’un barbecue pour les repas d’été et d’une vue spectaculaire sur la mer.

Le prince Charles est parti en vacances à Dolphin House en 1989 avec la princesse Diana, le prince William et le prince Harry. Le duc de Cambridge est ensuite retourné dans la propriété avec sa propre famille en 2020.

Le prince William et Kate Middleton ont emmené leurs enfants à Dolphin House pour des vacances

Le prince William et Kate Middleton ont récemment fait une pause dans leur emploi du temps chargé en tant que membres de la famille royale. Le couple a emmené leurs trois enfants – Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – à Dolphin House pour un court «séjour», selon le magazine You.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont déjà visité l’île de Tresco en 2016. Au cours de cette apparition officielle, il a promis qu’il reviendrait bientôt.

C’était un «voyage de travail» pour William et Kate. Cependant, ils ont pris du temps pour faire des balades à vélo et ont également discuté avec les résidents locaux. La famille royale de cinq personnes a voyagé vers et depuis l’île en hélicoptère.

«William et Kate souriaient tous les deux largement et avaient l’air vraiment heureux et détendus», a déclaré un témoin oculaire au Mail dimanche. «Leurs gardes du corps avaient aussi de grands sourires – il était clair que ça avait été de très bonnes vacances.

Lorsque le prince Charles deviendra roi, le prince William héritera de Dolphin House et de l’île de Tresco de son père.