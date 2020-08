Le prince Harry a toujours vécu dans l’ombre de son frère et, selon certains experts royaux, cela a été une lutte de toute une vie pour lui. Un expert royal pense que l’insécurité a contribué à la querelle des frères, car un prince William bien intentionné a offert à Harry des conseils fraternels sur Meghan, duchesse de Sussex, qui ne se sont pas bien déroulés.

Le prince William a offert au prince Harry de solides conseils

Dans le livre Finding Freedom, plus de lumière est faite sur le moment où le prince William a offert des conseils à son frère, l’avertissant de ne pas se précipiter dans sa relation avec Meghan.

Dans un extrait du livre, publié par The Times, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand expliquent que des sources ont renversé le thé sur la conversation entre les frères. «Ne vous sentez pas obligé de vous précipiter», a expliqué une source, le prince William. «Prends tout le temps dont tu as besoin pour apprendre à connaître cette fille.»

«Harry était énervé», a expliqué une autre source. «En colère que son frère demande une telle chose.

«Harry pouvait voir à travers les mots de William. Il était snob », a déclaré un ami aux auteurs.

Le prince Harry s’est toujours senti comme le « deuxième garçon », selon l’expert

Le prince Harry n’a pas très bien suivi les conseils de son frère et la biographe royale Angela Levin a expliqué lors d’une interview avec Royal Rota que les années où Harry se sentait inférieur pouvaient être à blâmer.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Harry trouvait le conseil de William snob, Levin a partagé: «Après avoir parlé à Harry pendant assez longtemps et je l’ai également suivi pendant un an pour ma biographie, je comprends qu’il en a marre d’être le deuxième garçon . »

Elle a poursuivi: «Il en avait marre quand il était enfant et c’était toujours William en premier. William serait invité par la reine mère à aller prendre le thé, mais pas Harry.

«Alors il a raté quelque chose et je pense que quand tu as la trentaine, tu peux soudain dire:« Non, laisse-moi tranquille. C’est ma vie », a noté Levin.

Le prince Harry était « gâté » et « souffre d’un complexe de deuxième fils », affirme un autre expert

La biographe royale Lady Colin Campbell a fait écho aux pensées de Levin, disant au Sun dimanche: «Harry souffre d’un deuxième complexe de fils.» Elle a ajouté: «Il ne compte pas du tout ses bénédictions. J’ai étudié l’histoire et il a la plus grosse puce sur l’épaule de tous les membres de la famille royale au cours des derniers siècles. «

Campbell a poursuivi: « Il a été si douloureusement troublé et dérangé en étant le deuxième fils. »

Campbell croit en outre que la princesse Diana a gâté le prince Harry et «augmenterait son ego quand il serait plus jeune». Cela ne lui a pas bien servi, cependant, comme l’a noté le biographe royal, «Harry s’est habitué à avoir ce qu’il voulait, me semblait-il, qu’il avait pris dans sa vie d’adulte. William a toujours eu plus de gravité mais Harry a beaucoup de Diana en lui.