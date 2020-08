Bien qu’ils ne l’aient pas explicitement indiqué, après les indices qui y ont précédé, l’attente de nouveaux Alan Wake le contenu est presque terminé. Plus tôt dans la journée, lors du State of Play de Sony, 505 Games and Remedy ont annoncé que le prochain Contrôle Le DLC connu sous le nom de «AWE» sera lancé le 27 août sur toutes les plateformes disponibles pour 14,99 $, ou dans le cadre du Season Pass de 24,99 $. Et oui, la bande-annonce est racontée par nul autre qu’Alan Wake!

L’histoire de «AWE» voit le protagoniste de Control Jesse Faden enquêter sur un AWE, ou un événement mondial modifié, qui se produit lorsque des forces paranaturelles pénètrent dans notre monde. Faden pénètre dans un secteur précédemment scellé connu sous le nom de Secteur des enquêtes pour chasser un être mystérieux qui traque cette zone abandonnée depuis longtemps. Afin de récupérer le secteur des enquêtes des griffes de cette créature des ténèbres, Jesse devra explorer les nombreux événements du monde altéré étudiés ici, dont un dans la ville de Bright Falls.

Et oui, bien que Remedy ne révèle pas encore tout, vous pouvez vous attendre à plusieurs œufs de Pâques faisant référence à Alan Wake dans le nouveau DLC (et plus encore).

Le DLC comportera une nouvelle forme d’arme de service appelée Surge, qui est un lance-grenades gluant glorifié. En outre, le DLC inclura la possibilité de rejouer les combats de boss (via un objet modifié qui ressemble beaucoup à une machine d’arcade), ainsi qu’un nouveau mode Horde.

En plus de tout cela, une mise à jour gratuite ce mois-ci comprendra une nouvelle mise à niveau des capacités, des options d’utilisation supplémentaires et plus de points de contrôle ajoutés à certaines des missions de campagne les plus délicates.

Le contrôle est maintenant terminé sur PlayStation 4, Xbox One et PC.