New Metric Media, le producteur basé à Toronto et à Los Angeles de la série humoristique primée Hulu / Crave «Letterkenny» et du drame Netflix / CityTV «Bad Blood», s’est associé à l’agence artistique The Feldman Agency pour lancer une société de divertissement en direct.

Intitulée Tourbo, la nouvelle entité se concentrera sur le développement de marques populaires haut de gamme qui existent actuellement sous forme d’IP sur écran, de podcasts et de contenu en ligne en tant que divertissement de tournée en direct pour la scène mondiale. Les deux sociétés ont déjà connu le succès à cet égard, après avoir d’abord travaillé ensemble pour proposer «Letterkenny Live !,» une expérience humoristique de tournée de 90 minutes basée sur la série, au public nord-américain.

Les entreprises ont déclaré que ce succès, combiné à la demande croissante des créateurs, des marques et du public pour une programmation alternative, a conduit à la formation de Tourbo.

«Bien que cet environnement actuel puisse sembler être un moment intéressant pour démarrer une entreprise en direct, nous sommes convaincus du potentiel de contenu et d’opportunités», a déclaré Jeff Craib, président de The Feldman Agency. «Nous avons eu une grande expérience dans la construction de l’entreprise ‘Letterkenny Live’ ensemble et nous prévoyons le même niveau de succès avec nos nouveaux projets sous la bannière Tourbo.

«Nous sommes ravis de tirer parti de notre relation fructueuse avec Jeff et The Feldman Agency pour créer une opportunité passionnante de connecter davantage les fans avec leurs marques préférées», a déclaré Mark Montefiore, président de New Metric Media. «Nous sommes dans un monde où nous sommes tellement connectés virtuellement, mais physiquement déconnectés, nous serons donc prêts à basculer une fois que les rideaux se relèveront.»

Tourbo annoncera un appel à candidatures sous peu.

Créé par Jared Keeso et Jacob Tierney, «Letterkenny» a joué huit saisons et a remporté de nombreuses distinctions aux Canadian Screen Awards, aux Leo Awards et aux Writers Guild of Canada.