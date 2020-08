▲ Nous allons évoluer, dit le promoteur de spectacles Photo Médias et Médias

Journal La Jornada

Samedi 8 août 2020, p. 5

Le promoteur Ocesa a annoncé Unrepeatable, une série de 75 concerts uniques et imbattables en direct et par transmission numérique. Ils sont plongés dans le contexte d’une offre de streaming abondante, pendant une quarantaine prolongée et dans le processus d’évolution que traverse l’industrie du divertissement.

Il est vrai, a expliqué Armando Calvillo, de l’équipe marketing d’Ocesa, qu ‘«il y a déjà eu des options dans cette modalité, mais la durée de ce confinement a été prolongée; maintenant nous nous concentrons sur le streaming, le début est numérique; mais ce projet hybride est une transition pour revenir au face-à-face auquel nous étions habitués tôt ou tard ».

Dans ce processus nous allons évoluer et s’il a fallu un peu de temps (pour faire cette annonce) c’est à cause de la technologie et de ce que nous voulions présenter comme infrastructure; Nous ne voulions pas non plus commencer par chacun des artistes ou musiciens diffusant depuis leur domicile et qu’il s’agissait d’une présentation de Zoom; Nous voulions passer à un autre niveau car cette production comprend des réalisateurs de la caméra, de l’art, du style ou de la scénographie, ce qui fait participer de nombreuses personnes à cette réactivation, a-t-il souligné.

Dans Irrepetible, a-t-il poursuivi, les artistes se connecteront avec leurs adeptes de manière plus intime en exposant des contenus exclusifs, que ce soit en raison de la sélection spéciale de chansons, de l’interprétation de chansons qu’ils n’ont jamais chantées ou des singularités du format à partir duquel leur interprétation est donnée. Tout cela garantira aux téléspectateurs des sessions numériques uniques, avec des émissions de tous genres.

De cette manière, une synchronisation sera générée entre les fans qui sont à la maison avec des spectacles de haute qualité et les artistes et membres de la communauté artistique afin qu’ils trouvent de plus grandes sources de soutien face aux effets de la pandémie, a déclaré Calvillo.

En outre, il a affirmé que les transmissions se feront dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par les autorités; les artistes, musiciens, techniciens et tout le personnel impliqué suivront les recommandations afin que chaque session se déroule dans un environnement propre et sécuritaire.

Les participants

Les présentations qui marqueront Unrepeatable mettront en vedette des talents nationaux, anglo et latins, tels que Moenia (21 août), Mijares (22 août), Molotov (23 août), Uzielito Mix (28 août), Napoleón (29 août) Bronco (30 août) et Flor Amargo (30 août).

Les accès peuvent être acquis via Ticketmaster et la transmission se fera via Ticketmaster Live. L’achat et la transmission numérique seront soutenus par la sécurité et la qualité de service de Ticketmaster, a expliqué Regina Dávalos, qui fait partie du marketing de cette société.

Parmi les caractéristiques de la plateforme Ticketmaster Live, «il se démarque qu’elle est à la pointe de la technologie et permettra aux fans de profiter de la transmission numérique d’activités en direct avec cinq signaux différents, d’interagir en temps réel avec d’autres téléspectateurs via le chat en direct, d’affirmer leurs courtoisies et de voir les marques sponsors qui le rendent possible ».

Lorsque les conditions le permettent, a ajouté Dávalos, ils pourront également acheter leurs billets pour des activités hybrides, soit en participant en personne, soit en suivant la diffusion en direct.

Dávalos a souligné que «le comportement de vente des flux est différent de celui d’un acte physique; de nombreuses personnes sont encouragées à acheter l’accès quelques minutes avant le début, c’est pourquoi le promoteur a eu la possibilité de continuer à vendre des accès même pendant les premières minutes après le début de la transmission et ainsi personne n’est laissé sans entrer ».

L’achat d’accès à des activités uniques se fera via www.ticketmaster.com.mx, sur la plate-forme Ticketmaster Live, qui maintiendra le leadership en offrant des solutions avancées à l’industrie du divertissement, en plus de maintenir une connexion dynamique entre les artistes. , publics et marques.