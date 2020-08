David F. Sandberg, réalisateur du film « Shazam! », Pas encore filmé suite, a partagé une bande-annonce pour le film, le tout grâce à quelques très premières critiques.

Sandberg a expliqué sur Twitter qu’il y avait déjà des critiques pour «Shazam! 2 ”sur Letterboxd, un réseau social axé sur le cinéma où les cinéphiles peuvent revoir, classer et partager leurs projets préférés. En utilisant les commentaires malavisés, Sandberg a monté un clip de 30 secondes faisant la promotion de la suite, qui n’a pas encore été filmé.

«Je suis d’accord avec ça», a écrit un utilisateur appelé Roberto The Person, tandis qu’un autre a dit: «J’aurai 19 ans quand ça sortira quoi. Tout comme une bande-annonce de film normale, les brèves critiques ont été affichées à l’écran tandis qu’un montage de clips et de musique du premier film était joué. « Jack Dylan Grazer Je suis libre jeudi soir pour peindre vos ongles et danser dans votre chambre sur Fleetwood Mac », lit-on dans une autre critique, faisant référence à l’acteur qui joue Freddy Freeman, meilleur ami de l’alter ego de Shazam Billy Batson.

Bien que la bande-annonce soit une blague, «Shazam! 2 ”arrive – finalement. Initialement prévu pour la sortie le 1er avril 2022, Warner Bros.et DC Comics ont décidé de repousser la suite de sept mois au 4 novembre 2022, en raison des retards de production provoqués par la pandémie de coronavirus.

Cependant, l’événement virtuel DC FanDome offrira aux fans de « Shazam! » une chance de se connecter avec la star Zachary Levi ainsi que d’autres membres de la distribution non annoncés le 22 août.

Basé sur la bande dessinée du même nom, « Shazam! » suit Batson (Asher Angel), un enfant de 14 ans qui a la capacité de se transformer en super-héros adulte Shazam (Levi). Cependant, on ne sait pas exactement quels sont les pouvoirs de Shazam, et Batson et son meilleur ami doivent découvrir comment les utiliser pour arrêter le méchant Dr Thaddeaus Sivana (Mark Strong).

Regardez la vidéo de Sandberg ci-dessous.