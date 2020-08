Le réalisateur Vince Marcello sait que les fans ne peuvent pas en avoir assez de «The Kissing Booth», et peu de temps après que Netflix a publié la suite très attendue du film, «The Kissing Booth 2», il a été annoncé qu’un troisième volet avait déjà été tourné.

Marcello dit: « Bien que » The Kissing Booth « soit une comédie romantique, le cœur de celui-ci est une histoire de passage à l’âge adulte. » Il révèle que le troisième film «est le point culminant de cette histoire de passage à l’âge adulte – pas seulement pour Elle, mais aussi pour Noah et Lee. Bien que leurs chemins soient entrelacés, chacun a son propre chemin avec un ensemble de défis qu’il doit surmonter avant de fermer le chapitre de sa vie qui était l’adolescence et de commencer son nouveau voyage vers l’âge adulte.

Le réalisateur derrière l’une des franchises les plus réussies de Netflix et responsable de la montée en puissance des stars Joey King, Taylor Zahar Perez et Jacob Elordi, ajoute: «Je suis très enthousiaste à l’idée de donner aux fans une fin joyeuse et émotionnellement satisfaisante à« The Kissing Booth ». Après tout, l’amour qu’ils ont manifesté pour cette franchise, ils ne méritent rien de moins.

Dans ce regard sur le cadrage de la scène, Marcello décompose un moment préféré des fans du film: la compétition de danse qui voit Elle et Marco en compétition alors qu’elle reste convaincue que Noah l’a trompée.

LA COMPÉTITION DE DANSE

Le concept du personnage de Marco (Perez) est que je cherchais un gars qui pourrait bien convenir à Elle (King). En surface, je voulais qu’il se sente comme le gars parfait pour Elle – comme Noah (Elordi), mais sans aucun bagage.

Je pensais que la seule façon d’avoir cela était qu’en surface, il semble être le gars parfait pour elle. EDM était le moyen de les lier ensemble, la façon dont il lie Lee ensemble.

Le concept du concours comme quelque chose qui nourrirait sa capacité d’aller à Harvard ou dans une école supérieure est devenu un conflit de cela. Le gars qui l’aide à gagner de l’argent est aussi celui qui menace sa relation.

La conception de cette danse est née de la découverte de l’idée de la chanson. Je voulais quelque chose avec un sens de la gravité romantique qui soit dramatique mais aussi intime et édifiant.

C’était si difficile de trouver la goutte d’aiguille pour cela et c’était un processus tellement difficile qu’à un moment donné, mon superviseur musical a dit que nous devrions écrire la chanson. J’ai parcouru 500 chansons avant d’arriver à ce point.

J’ai toujours adoré Walk the Moon, c’est un si bon groupe avec cette sensibilité populaire. Je ne connaissais pas cette chanson, « Lost in the Wild », mais une fois que j’ai entendu cela commencer par cette lyrique poétique qui cède la place à ce message de céder à votre passion et à votre désir – ce qu’elle est en mesure de faire , de lâcher Noah et de passer à autre chose – c’était parfait.

Une fois que nous avons eu cela, nous avons pu tout concevoir.

Je voulais donner au spectateur ce sentiment d’être à un événement de classe mondiale, quelque chose à l’échelle de «The Voice» ou «America’s Got Talent», que ce n’est pas un petit événement.

Paul Baker était notre chorégraphe ici à LA avec Joey et Taylor engagés dans la répétition parce que cette routine dure deux minutes.

Quand Marco et Elle sont sortis pour tourner ça, nous avions 2500 figurants pour cette journée de tournage. À la seconde où ils sont entrés, cette foule est devenue un public à part entière. Ils regardaient cette danse se dérouler sans aucune idée de ce qui se passait dans le film. Quand Marco et Elle le répétaient, le public hué parce qu’ils ne voulaient pas qu’elle embrasse cet autre gars. Nous étions en coulisses et choqués. Mais après quelques prises, Jacob est arrivé, et dès qu’il est arrivé, c’était la chose la plus étrange, car c’était comme si nous regardions ce moment alors qu’il se rendait compte que quelque chose se passait entre eux. C’était une assez grande scène. Bien sûr, l’autre grande scène était la scène d’Halloween.