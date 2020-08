Quand en juin 2018 l’équipe de « 120 minutes » s’est mise au travail le défi était immense: retrouver la confiance du téléspectateur de Telemadrid et ouvrir une brèche dans un créneau du matin avec des poids lourds bien établis. Les débuts n’ont pas été faciles et ce mois-là, il a clôturé avec une part de 2,6%. Cependant, le programme présenté par María Rey a connu une croissance continue depuis lors jusqu’à la fermeture de juillet 2020 avec un maximum historique: 9,7% en moyenne, très proche des deux chiffres.

Si devant les caméras nous avons le journaliste renommé, le cerveau pensant derrière est Dani Fernández, directeur de la matinée. Avec une expérience dans COPE, SER et dans «Las mañanas de Cuatro», avec «120 minutes», il a dû faire face à ce qui est probablement le plus grand projet de sa carrière. Au cours de ces deux années d’émissions, il a dû faire face à la fois à des événements politiques, tels que deux élections générales, et à des événements sociaux, tels que la pandémie de coronavirus. Dans celle-ci interview pour FormulaTV, Dani Fernández fait le point sur son règlement le matin de Telemadrid, où ils ont obtenu les meilleures données des douze dernières années pour le gouvernement régional de Madrid.

Dani Fernández, réalisateur de ‘120 minutes’

Félicitations pour vous être établi dans les matins «120 minutes» avec d’aussi bons résultats d’audience. Quelle est selon vous la clé de votre succès?

Je dis généralement que le succès du programme repose sur un double T: d’une part, et c’est quelque chose de fondamental, du travail, beaucoup de travail. Et de l’autre, et non moins important, le talent. Et l’équipe de 120 minutes travaille dur et très bien, et est très talentueuse. Et si nous ajoutons à cela quelques petites doses de passion, nous obtenons un produit qui séduit le public. Et nous l’apprécions sincèrement.

Y avait-il besoin à Madrid d’un programme de télévision comme le vôtre?

Tout nouveau projet informationnel guidé uniquement par des critères professionnels est nécessaire. Chaque jour, nous essayons de proposer une information rigoureuse, pertinente, d’intérêt général et en même temps proche du citoyen. Nous essayons de bien choisir l’actualité, d’en montrer tous les bords et nuances et, à partir d’une analyse plurielle, de donner au spectateur tous les éléments pour qu’il puisse ensuite donner son avis librement.

Je suis fier de diriger la meilleure équipe à la télévision aujourd’hui

Comment avez-vous évolué, au niveau des équipements et des contenus, tout au long de ces deux années d’antenne?

Le noyau de l’équipe reste le même qu’il avait commencé en juin 2018. La plupart d’entre nous venions de «Las Mañanas de Cuatro», mais nous avons incorporé d’autres professionnels qui se sont très vite adaptés à notre dynamique de travail. Et pas seulement cela, ils l’ont enrichie professionnellement. Je suis fier de diriger la meilleure équipe à la télévision aujourd’hui. Et sur le contenu, on essaie d’être le plus proche possible du présent. Nous racontons ce qui se passe chaque jour, ni plus ni moins.

Vous souvenez-vous d’un moment particulièrement difficile ou compliqué de cette période, que ce soit pour sa valeur informative ou pour une autre raison?

Écouter quotidiennement les professionnels de la santé qui ont quitté leur peau pour tenter de contenir la pandémie de coronavirus a été vraiment difficile. Parler avec les proches des victimes, avec les travailleurs des maisons de retraite … il y a eu des moments dramatiques. Mais le plus dur a peut-être été le moment où ils m’ont informé en direct de la mort de notre bien-aimé José María Calleja. C’était un bavard du programme et, surtout, mon professeur, mon premier professeur d’université et mon ami. Je l’ai communiqué à María Rey via l’écouteur, et avec une intégrité admirable, elle a pu rapporter la nouvelle, tandis que le reste d’entre nous ne pouvait pas contenir les larmes au contrôle.

Chaque jour, j’apprends quelque chose de María Rey

Vous avez un visage reconnu devant, María Rey. Comment ça va au jour le jour avec elle? Pensez-vous que son chiffre a été déterminant dans le lancement de «120 minutes»?

María Rey est un exemple pour tout le monde. Pour sa rigueur, sa tempérance, son professionnalisme hors du commun et son caractère toujours joyeux qui contribue à faire une équipe. Ce fut une immense chance qu’il croise mon chemin. Chaque jour, j’apprends quelque chose d’elle.

Comment se déroule un quotidien normal en «120 minutes»?

Ça commence très bientôt. Avant six heures du matin, j’ai déjà lu tous les journaux et avec les prévisions du jour, je fais le premier croquis du récapitulatif dans ma tête. Un peu plus tard, les problèmes sont convenus avec María et le reste de l’équipe de direction du programme et à partir de là commence un travail contre la montre pour pouvoir offrir tout ce que nous voulons et devons dire aux habitants de Madrid, avec tous les avantages et avec tous les points de vue. Et il est possible de le réaliser car les éditeurs de programmes, les reporters, l’équipe de production et bien sûr mes assistants les plus proches sont les meilleurs. Ce n’est pas une phrase fixe.

María Rey, présentatrice de ‘120 minutes’

Vous avez récemment sauté aux heures de grande écoute avec un nouveau défi, «120 minutes: le débat». Comment cette proposition est-elle née et en quoi est-elle différente de celle du matin?

La principale différence est le ton. Pendant la matinée, nous racontons ce qui se passe en temps réel, nous retransmettons l’actualité avec une analyse basée sur l’immédiateté. Dans le programme du soir, nous essayons d’offrir une analyse plus détendue, mais sans abandonner le débat et toujours avec un rythme et un langage frais. Je pense que Telemadrid a raison de mettre en place une grille avec des informations, des analyses et des performances en direct comme axe principal.

Les offres spéciales aux heures de grande écoute ont également été établies avec succès sur Telemadrid. Comment évaluez-vous son évolution et sa continuité dans le futur?

Comme toujours, cela dépendra de plusieurs facteurs, dont le public. Mais nous essaierons d’offrir au citoyen tous les éléments possibles pour soutenir sa continuité.

Telemadrid fait un travail énorme pour retrouver sa crédibilité perdue

«120 minutes» était-il un défi particulier au départ en raison du besoin de Telemadrid de regagner la confiance des téléspectateurs?

Sans doute. Telemadrid a opté pour un espace d’information et de débat dans un créneau matinal extraordinairement difficile et compétitif, et à un moment où un pourcentage très élevé de Madrilènes ne s’est même pas connecté à leur chaîne régionale pour tout ce que nous savons déjà. Le défi était extrêmement difficile: en premier lieu, il était nécessaire de faire renouer le téléspectateur avec Telemadrid; et puis, et surtout si possible, il fallait lui faire voir que l’étape de la manipulation politique était déjà passée, que nous étions des journalistes qui n’étaient guidés que par des critères professionnels. Et une fois cela réalisé, il fallait lui proposer un produit attractif pour qu’il reste à le regarder et ne passe pas à côté. Cela a demandé beaucoup de travail.

Quant à vous, comment la manière de travailler l’information sur une télévision régionale évolue-t-elle par rapport à des projets antérieurs comme «Las mañanas de Cuatro»?

Très peu de choses ont changé parce que j’ai toujours essayé de faire du journalisme honnête et rigoureux, que ce soit pour la télévision publique ou privée. Évidemment, dans le public, la demande morale et éthique est maximale, et le contexte social et politique est également différent … mais à la fin notre travail est le même et c’est très simple: nous sommes des gens qui racontent aux gens ce qui arrive à le peuple, comme dirait José Mari Calleja.

Comment évaluez-vous le rôle des télévisions régionales dans notre pays, en particulier dans des situations d’actualité telles que COVID?

Essentiel. C’est un rôle essentiel. Avec le COVID, les télévisions régionales ont été proches des citoyens et ont offert à chaque minute un service public d’intérêt général: donner des numéros de téléphone d’information directe, transmettre les conseils des autorités et des experts de la santé, compter l’évolution épidémiologique quartier par quartier, ville par ville. Et aussi, ils ont su trouver le bon ton, avec la solennité que le moment exigeait mais sans tomber dans des spectaculaires mélodramatiques. Dans chaque grand événement informatif, «120 minutes» en particulier et Telemadrid en général ont fait des pas de géant vers cet objectif de retrouver la crédibilité dont nous avons parlé précédemment.

Comment évaluez-vous le rôle de Telemadrid en particulier depuis son grand changement en 2017?

Dans le même ordre d’idées: un travail considérable est en cours pour regagner la crédibilité perdue. Avec une grande maxime que nous essayons d’appliquer en «120 minutes»: notre travail est d’informer, pas de former qui que ce soit.

Nous voulons rester attachés à la rue en donnant la parole aux problèmes des citoyens

Quels défis avez-vous devant vous en cette troisième année que vous ouvrez désormais dans «120 minutes»? Envisagez-vous des changements?

Le principal défi est de continuer à s’améliorer chaque jour. Nous voulons continuer très près de la rue, raconter les problèmes des citoyens, donner la parole aux voisins qui exigent des solutions concrètes aux problèmes qui les affectent: un quartier abandonné et sale, un bloc squatté, une expulsion sans logement alternatif, un centre de santé fermé … Nous allons continuer à microphones Madrid et transmettre leurs préoccupations à nos politiciens.

Pour l’anecdote: «120 minutes» dure déjà de 11h30 à 14h00, pensez-vous changer le nom en «150 minutes»?

Avec ce qu’il en a coûté pour faire une marque, et que les gens savent déjà ce que c’est «120 minutes», mieux vaut ne rien changer …

Enfin, un souhait: quelle belle interview aimeriez-vous avoir cette année?

Celui de quelqu’un qui a vraiment quelque chose de nouveau et d’intéressant à raconter. Par exemple: celui de celui qui découvre le vaccin définitif contre le coronavirus. Espérons plus tôt.