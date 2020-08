Le premier lieu officiel à distance sociale à ouvrir au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie a tenu son premier concert mardi soir, avec 2500 fans réunis sur 500 plates-formes surélevées distinctes placées sur un terrain de course.

Sam Fender a fait la tête d’affiche du premier des deux spectacles à guichets fermés à ce qui a été surnommé le Virgin Money Unity Arena, un amphithéâtre éphémère sur le terrain de Gosforth Park à Newcastle upon Tyne, en Angleterre. Chacun des enclos, espacés de deux mètres, pouvait contenir un maximum de cinq personnes chacun.

Les clients ont été invités à porter des masques et à ne pas s’entremêler entre les sections, avec un taux de conformité élevé observé sur les photos montrant de grands espaces entre les zones individuelles.

«Je vais manquer les fosses mosh», a déclaré Fender dans une interview avec la BBC avant le spectacle, «mais ils viendront. Ils finiront par revenir lorsque nous serons autorisés à recommencer. … Je pense que c’est fantastique que notre région ouvre la voie à cet égard, et nous serons les pionniers de quelque chose qui, espérons-le, se poursuivra pendant le reste de la pandémie. … Ce ne sera pas la même chose qu’un concert que vous auriez normalement, mais nous devons faire ce que nous pouvons.

Fender a dominé les charts britanniques avec son premier album en 2018 et le prix Brits Critics ‘Choice.

D’autres concerts ont été organisés dans ce lieu de fortune avec Van Morrison, Maximo Park et les comédiens Jimmy Carr et Bill Bailey.

Les spectacles étaient animés par SSD Concerts, dont Steve Davis a déclaré que les plates-formes offraient toutes «une vue magnifique sur la scène». La circulation à pied à destination et en provenance des loos a été marquée comme un sens pour éviter la congestion ou le croisement des chemins, et la nourriture et les boissons ont été commandées à distance et livrées aux quais.

La jalousie des fans de musique américains a en fait aidé le Hollywood Bowl à évoluer à la suite de l’actualité de l’émission britannique, certains comparant les plates-formes installées à Newcastle aux sièges en boîte du Bowl. En pratique, cependant, ne vendre que toutes les autres boîtes au Bowl, pour maintenir la distance sociale, puis laisser les banquettes en jachère ne permettrait probablement pas des productions rentables, même si Los Angeles le permettait.

Le concert britannique était similaire à ce qui s’est passé en Amérique lors de certains concerts drive-in… mais sans les voitures. Ironiquement, le plus grand exemple à ce jour dans le monde d’un concert réservé aux piétons avec des directives de distanciation sociale appliquées est tombé dans un pays qui avait précédemment mis le kabosh sur des concerts drive-in à l’américaine en raison de problèmes de santé.

À la mi-juillet, le Royaume-Uni a donné son feu vert pour des concerts en plein air en suivant des directives strictes, seulement pour que Live Nation annule peu de temps après une série de spectacles au volant qui étaient prévus de juillet à septembre avec des artistes comme Kaiser Chiefs, Gary Numan, Dizzie Rascal et les LaFontaines. Le promoteur a cité des «verrouillages localisés» comme raison pour avoir annulé la série Live at the Drive-In à l’époque.

Aux États-Unis, les spectacles de drive-in ont été limités mais largement réussis selon leurs propres conditions – bien qu’un spectacle-bénéfice des Chainsmokers dans les Hamptons, où les fans étaient également censés rester dans des zones marquées autour de leurs voitures, a attiré l’attention négative lorsque les photos et des vidéos ont été publiées de fans dansant près du devant de la scène. D’autres spectacles, y compris une série de concerts au volant de Brad Paisley, Jon Pardi et Nelly dans les parkings des stades appartenant à Live Nation, se sont déroulés apparemment sans accroc. Plusieurs artistes country et chrétiens ont fait des mini-tournées dans de véritables cinémas du Midwest et du Sud.

Les spectacles SRO en admission générale ont été une source de controverse considérable aux États-Unis, y compris une série de concerts tous les soirs organisés cette semaine au Sturgis Motorcycle Rally dans le Dakota du Sud qui ne faisait aucunement semblant d’appliquer des directives de distanciation ou de masquage. Le groupe Smash Mouth a pris beaucoup de chaleur pour jouer un tel spectacle de Sturgis ce week-end.