Un nouveau script Batman écrit par une IA amuse les fans et devient viral avant DC FanDome plus tard ce mois-ci.

Alors que la plupart des fans de Batman sont ravis d’avoir leur premier aperçu du prochain film de Robert Pattinson et Matt Reeves à DC FanDome à la fin du mois d’août, un script AI Batman offre une vision plus folle du Caped Crusader et de son ennemi juré le Joker. Plus récemment, le co-scénariste Mattson Tomlin a parlé du prochain film, affirmant qu’il explorera plus que jamais l’âme de Bruce Wayne. Mais il y a de fortes chances que ce ne soit jamais aussi fou ou aussi étrange que ce script AI Batman.

Le script, qui est probablement en fait écrit par le comédien Keaton Patti, a refait surface après sa publication l’année dernière. Cela suit une tendance à plaisanter qu’une IA ait écrit un scénario qui donne à l’écrivain une excuse pour se moquer des personnages et des thèmes de films populaires. Ce script de Batman riffs sur la bataille constante du chevalier noir avec le Joker tout en jouant avec le fait que Bruce Wayne ne s’est jamais remis de la mort de ses parents. Ce serait hilarant de voir une version animée de cette histoire, même s’il n’y a aucune chance que cela soit annoncé à DC FanDome. Jetez un œil ci-dessous.

J’ai forcé un robot à regarder plus de 1000 heures de films sur Batman, puis je lui ai demandé d’écrire un film sur Batman. Voici la première page. pic.twitter.com/xrgvgAyv1L – Keaton Patti (@KeatonPatti) 13 août 2019

Les détails de l’intrigue pour Le Batman sont gardés sous clé, mais nous savons que le projet tournera autour de Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne, faisant la chronique de Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City. Le Batman mettra également en vedette le héros utilisant ses compétences de détective plus que ce que nous avons vu auparavant dans les itérations précédentes du personnage. Il devrait également s’agir du premier opus d’une nouvelle trilogie mettant en vedette Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

