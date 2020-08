CONTENU EXCLUSIF.

Sans aucun doute, la dernière réunion virtuelle entre le secrétaire d’État adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental des États-Unis, Michael Kozak, et les trois organisations civiles qui font partie de la Coalition nationale (CN), a un message clair de soutien à la société civile, comme l’ont déclaré ceux qui ont rencontré le responsable américain.

Mais le politologue José Antonio Peraza a assuré que les États-Unis connaissaient également l’importance des partis politiques dans le processus d’unité de l’opposition, car ils sont les seuls à avoir la légalité de faire partie d’un processus électoral.

La rencontre virtuelle avec Kozak n’a eu lieu qu’avec l’aile de la société civile agglutinée au sein de la Coalition nationale. Cela a pris une grande importance car il s’est produit dans des moments de fortes tensions au sein du CN, entre le bloc des partis politiques traditionnels – composé de PLC, PRN, Yatama et FDN – et les organisations civiles – l’Alliance civique, le Mouvement Campesino et l’Unité nationale Kakhol lavan.

Ce sont précisément des représentants de l’Alliance civique, du Mouvement paysan et de l’Unité nationale Kakhol lavan qui ont participé à la rencontre avec le responsable de l’administration Donald Trump.

L’expert en politique étrangère, José Dávila, a déclaré que la rencontre entre le sous-secrétaire d’État et les organisations civiles était un moyen de donner à ces groupes l’importance qu’ils ont au sein du CN, à un moment où le processus d’unité de l’opposition est en crise. « Les parties ont l’intention d’hégémoniser la direction de la Coalition nationale, en minimisant ou en laissant les forces civiles à la deuxième place », selon Dávila.

«Les partis politiques qui sont dans la Coalition nationale n’ont vraiment pas de prestige et devraient être plus humbles et laisser les forces d’avril prendre le dessus. Ce qui se passe, c’est que les forces d’avril n’ont pas de statut légal, elles n’ont pas de bureau de vote et elles doivent être alliées aux partis », a déclaré Dávila.

Pour sa part, le politologue José Antonio Peraza a estimé que, si le sous-secrétaire a donné la priorité aux organisations civiles, les États-Unis sont également convaincus que les partis politiques ont un rôle dans le processus.

«Il a privilégié les organisations de la société civile et les nouvelles organisations, mais soyons aussi clairs que les États-Unis sont très clairs, et je leur dis que parce que je leur ai parlé, que le temps des partis approche, parce qu’à la fin Parmi les comptes, ceux qui s’enregistrent au CSE sont les partis politiques », a déclaré Peraza.

Ils doivent reconnaître qu’ils sont nécessaires

Le politologue a déclaré que les partis politiques et les organisations civiles doivent trouver un terrain d’entente dans lequel les deux parties reconnaissent que l’une a ce qui manque à l’autre, et vice versa.

«Comment ces deux groupes qui se méfient l’un de l’autre, qui ont des points de vue différents, vont-ils participer? Parce que la société civile est ce qui attire les gens, mais les partis politiques ont la légalité et font partie du système. La société civile a donc deux aspects: parvenir à une négociation avec ces partis politiques ou devenir lui-même un parti politique. Et les partis doivent comprendre que sans la société, ils ne vont pas attirer les gens, ils vont provoquer le rejet et l’abstention », a déclaré le sociologue.

Pourtant, Peraza a reconnu que les acteurs de l’Alliance civique et de l’Unité nationale Kakhol lavan (UNAB) seront les nouveaux acteurs politiques que les États-Unis reconnaîtront dans un pays démocratique. « Il y a une sorte de reconnaissance que ceux qui étaient là sont les nouvelles forces qui vont se démarquer politiquement dans le nouveau Nicaragua », a déclaré Peraza.

Il a également estimé que le sous-secrétaire voulait pousser la consolidation de l’opposition nicaraguayenne, c’est pourquoi il estime également qu’il s’agissait d’un «signal d’alarme» pour accélérer le processus d’unité de l’opposition.

«Je pense que c’était une sorte de réveil dans le sens où les discussions ont déjà été approfondies et il est temps pour eux de parvenir à des accords et de définir qui sont les dirigeants qui vont guider ce processus. Je crois que nous abordons déjà cette question, de leadership, d’approches », a déclaré le politologue.

L’analyste politique et ancien représentant du Nicaragua auprès de l’ONU, Julio Icaza Gallard, a souligné que les organisations civiles ont acquis une reconnaissance internationale pour la lutte qu’ils ont menée dans les rues dans les moments les plus sanglants de la répression contre les manifestations en 2018.

«Les organisations invitées à la rencontre avec M. Kozak sont le noyau originel et fondamental de la Coalition nationale et n’ont besoin d’aucun soutien extérieur pour empêcher les partis politiques d’essayer de revendiquer une hégémonie qu’ils n’ont pas eue et qu’ils n’auront pas. Ce sont les organisations qui ont le soutien majoritaire de la population nicaraguayenne et le soutien de la communauté internationale. Je ne pense pas que c’était le but de la réunion, mais plutôt de renforcer l’engagement des participants en faveur de la démocratie et de la liberté au Nicaragua. Ce qui découle de cette réunion, en tout cas, est une plus grande responsabilité pour les dirigeants des organisations présentes et du pays hôte d’être cohérents avec le sacrifice et l’espoir du peuple nicaraguayen », a déclaré Icaza.

Icaza a souligné que les conflits internes au CN conduisent à perdre de vue le véritable objectif de l’unité d’opposition. « Cet enchevêtrement avec les partis politiques, une farce de mesquinerie, nous a fait perdre la perspective que nous sommes dans une guerre contre une dictature puissante, féroce et sanglante », a déclaré Icaza.

Intérêt des États-Unis

D’autre part, Icaza a fait observer que l’intérêt d’une réunion avec la société civile nicaraguayenne tient au fait que pour le Gouvernement des États-Unis, il est important « d’évaluer les réalisations et les obstacles dans la résolution des problèmes de l’hémisphère occidental » qui affectent son pays et plus là où il y a des conflits «politiquement plus sensibles pour les électeurs américains d’origine latino, comme Cuba, le Venezuela et le Nicaragua». En ce sens, « M. Kozak est un diplomate expérimenté, un bon connaisseur de la réalité centraméricaine » et en particulier du Nicaragua, a déclaré Icaza.