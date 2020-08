Redbox a renforcé sa poussée vers la vidéo en direct gratuite, dans le cadre de sa stratégie continue visant à diversifier davantage son activité au-delà de ses distributeurs automatiques de DVD rouge brique et de ses ventes numériques à la demande.

Lancé pour la première fois en février, le service de télévision en direct gratuit de Redbox, financé par la publicité, a ajouté le réseau de streaming de nourriture, de voyage, de maison et de design de Tastemade ainsi que la chaîne d’informations Cheddar d’Altice News. La destination de diffusion en continu Redbox over-the-top dispose désormais de 60 chaînes en direct.

Redbox Free Live présente le contenu dans une grille de type TV, similaire à Pluto TV de ViacomCBS et Xumo de Comcast. La gamme comprend trois chaînes de films à thème: Redbox Rush (films d’action), Redbox Comedy et les films de divertissement général Redbox.

Au cours des dernières semaines, Redbox Free Live TV a également ajouté 18 chaînes: Condé Nast’s Wired and Architectural Digest, Black News Channel, CBC (Canadian Broadcast Corp.), Go Traveler, Outdoor America, Hard Knocks Fighting, PBS’s America’s Test Kitchen, Complex , The Design Network, Real Nosy, Funny or Die, beIN Sports, Outside TV, Chive TV, Thrill One, Voyager documentaires, Hungry et Just for Laughs Gags.

Les autres chaînes de Redbox Free Live TV incluent TMZ, USA Today, Bloomberg Television et FailArmy de Jukin Media.

Redbox, une société privée détenue par la société de capital-investissement Apollo Global Management, ne divulgue pas ses résultats financiers. Mais avant de devenir privé il y a quatre ans, l’activité principale de la société, qui consiste à louer des DVD de nouvelle version, était sur une trajectoire descendante au milieu de la croissance de la vidéo en streaming sur Internet.

Pour son service de diffusion télévisée en direct, Redbox a connu une «croissance significative de l’audience» dans les catégories des informations, du style de vie et de la nourriture, selon Chris Yates, directeur général de Redbox On Demand. «Nous sommes ravis de continuer à développer notre offre de télévision gratuite en direct avec un nouveau contenu de qualité, en augmentant notre distribution et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour aider nos clients à trouver et à regarder du contenu de qualité comme ils le souhaitent», a déclaré Yates.

L’année dernière, Redbox a lancé Redbox Entertainment, une nouvelle division pour produire et distribuer du contenu original à travers Redbox VOD et dans les plus de 41000 kiosques DVD de la société à travers les États-Unis.

Redbox Free Live TV est disponible sur le Web sur redbox.com, Roku, appareils iOS et Android, Apple TV, Android TV, Smart TV Vizio, téléviseurs LG et Chromecast de Google. Il n’y a pas de connexion nécessaire pour diffuser les chaînes.